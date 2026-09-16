Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2
**Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 (RTL)** — идеальное решение для сборки производительного игрового или рабочего ПК. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: Micro-ATX. * Разъём для процессора: AM4. * Чипсет: AMD B550. * Версия PCI Express: 4.0. * Тип оперативной памяти: DDR4. * Форм-фактор модуля памяти: DIMM. * Количество слотов памяти: 4. * Минимальная частота памяти: 2133 МГц. * Максимальная частота памяти (OC): 4733 МГц. * Количество разъёмов M.2: 2. * SATA 6 Гб/с: 4. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер. Она поддерживает современные процессоры с разъёмом AM4 и предлагает широкие возможности для расширения и апгрейда системы. Благодаря поддержке памяти DDR4 с высокой частотой и разъёмам M.2 для установки быстрых SSD-дисков, вы сможете обеспечить высокую производительность вашей системы. Если вы ищете надёжную и функциональную материнскую плату для своего ПК, то Gigabyte B550M DS3H AC R2 (RTL) — отличный выбор!
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