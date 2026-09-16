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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2

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Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 10
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 250 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2
9 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2

**Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 (RTL)** — идеальное решение для сборки производительного игрового или рабочего ПК. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: Micro-ATX. * Разъём для процессора: AM4. * Чипсет: AMD B550. * Версия PCI Express: 4.0. * Тип оперативной памяти: DDR4. * Форм-фактор модуля памяти: DIMM. * Количество слотов памяти: 4. * Минимальная частота памяти: 2133 МГц. * Максимальная частота памяти (OC): 4733 МГц. * Количество разъёмов M.2: 2. * SATA 6 Гб/с: 4. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер. Она поддерживает современные процессоры с разъёмом AM4 и предлагает широкие возможности для расширения и апгрейда системы. Благодаря поддержке памяти DDR4 с высокой частотой и разъёмам M.2 для установки быстрых SSD-дисков, вы сможете обеспечить высокую производительность вашей системы. Если вы ищете надёжную и функциональную материнскую плату для своего ПК, то Gigabyte B550M DS3H AC R2 (RTL) — отличный выбор!



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 (RTL)** — идеальное решение для сборки производительного игрового или рабочего ПК. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: Micro-ATX. * Разъём для процессора: AM4. * Чипсет: AMD B550. * Версия PCI Express: 4.0. * Тип оперативной памяти: DDR4. * Форм-фактор модуля памяти: DIMM. * Количество слотов памяти: 4. * Минимальная частота памяти: 2133 МГц. * Максимальная частота памяти (OC): 4733 МГц. * Количество разъёмов M.2: 2. * SATA 6 Гб/с: 4. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер. Она поддерживает современные процессоры с разъёмом AM4 и предлагает широкие возможности для расширения и апгрейда системы. Благодаря поддержке памяти DDR4 с высокой частотой и разъёмам M.2 для установки быстрых SSD-дисков, вы сможете обеспечить высокую производительность вашей системы. Если вы ищете надёжную и функциональную материнскую плату для своего ПК, то Gigabyte B550M DS3H AC R2 (RTL) — отличный выбор!


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2 - по цене 9250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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