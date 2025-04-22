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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700

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Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 250 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
9 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26.3
Высота, см
5.7
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-C, VGA, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 представляет собой сбалансированное и экономически выгодное решение для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для создания игровых ПК среднего ценового сегмента, способных справиться с популярными играми в разрешении Full HD и 2K в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего компьютера или рабочей станции для офисных задач, программирования и обработки фотографий, где не требуется экстремальный разгон процессора. Оптимальным выбором для неё станут процессоры Intel Core i3, i5 и неразгоняемые i7 12-го, 13-го и 14-го поколений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel Core. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, раскрывая её полный потенциал. Модель выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX, что делает её универсальным выбором как для стандартных корпусов ATX, так и для более компактных сборок формата mATX, не жертвуя при этом основными возможностями расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет не только сэкономить на сборке по сравнению с DDR5, но и установить до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме. Поддержка высоких частот через XMP-профили обеспечивает отличную производительность в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей доступны два разъёма M.2, оба работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, обеспечивая стабильное и чистое напряжение для CPU. Такое решение гарантирует надёжную работу процессоров среднего класса даже под длительными нагрузками без перегрева и троттлинга. Для подачи дополнительного питания на процессор используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B760M DS3H DDR4 расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая несколько USB 2.0 и высокоскоростных USB 3.2 Gen 1, а также выходы DisplayPort и HDMI для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает более высокую скорость подключения к локальной сети по сравнению со стандартным гигабитным Ethernet. Качественный звук обеспечивается аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены разъёмы для подключения RGB-подсветки, управляемой через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700; для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS. К счастью, эта модель поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора, памяти и видеокарты, что значительно упрощает сборку. Поскольку плата работает только с памятью DDR4, она несовместима с модулями DDR5. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и будет лучшим выбором для систем, работающих в штатных режимах или с небольшим андервольтингом.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700

Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Стефани М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит целой пока не проверял



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26.3
Высота, см
5.7
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-C, VGA, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 представляет собой сбалансированное и экономически выгодное решение для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для создания игровых ПК среднего ценового сегмента, способных справиться с популярными играми в разрешении Full HD и 2K в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего компьютера или рабочей станции для офисных задач, программирования и обработки фотографий, где не требуется экстремальный разгон процессора. Оптимальным выбором для неё станут процессоры Intel Core i3, i5 и неразгоняемые i7 12-го, 13-го и 14-го поколений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel Core. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, раскрывая её полный потенциал. Модель выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX, что делает её универсальным выбором как для стандартных корпусов ATX, так и для более компактных сборок формата mATX, не жертвуя при этом основными возможностями расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет не только сэкономить на сборке по сравнению с DDR5, но и установить до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме. Поддержка высоких частот через XMP-профили обеспечивает отличную производительность в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей доступны два разъёма M.2, оба работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, обеспечивая стабильное и чистое напряжение для CPU. Такое решение гарантирует надёжную работу процессоров среднего класса даже под длительными нагрузками без перегрева и троттлинга. Для подачи дополнительного питания на процессор используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B760M DS3H DDR4 расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая несколько USB 2.0 и высокоскоростных USB 3.2 Gen 1, а также выходы DisplayPort и HDMI для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает более высокую скорость подключения к локальной сети по сравнению со стандартным гигабитным Ethernet. Качественный звук обеспечивается аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены разъёмы для подключения RGB-подсветки, управляемой через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700; для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS. К счастью, эта модель поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора, памяти и видеокарты, что значительно упрощает сборку. Поскольку плата работает только с памятью DDR4, она несовместима с модулями DDR5. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и будет лучшим выбором для систем, работающих в штатных режимах или с небольшим андервольтингом.



Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Стефани М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнская плата!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит целой пока не проверял


Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700 – стоимость товара 9250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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