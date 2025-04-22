Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 представляет собой сбалансированное и экономически выгодное решение для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для создания игровых ПК среднего ценового сегмента, способных справиться с популярными играми в разрешении Full HD и 2K в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего компьютера или рабочей станции для офисных задач, программирования и обработки фотографий, где не требуется экстремальный разгон процессора. Оптимальным выбором для неё станут процессоры Intel Core i3, i5 и неразгоняемые i7 12-го, 13-го и 14-го поколений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel Core. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, раскрывая её полный потенциал. Модель выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX, что делает её универсальным выбором как для стандартных корпусов ATX, так и для более компактных сборок формата mATX, не жертвуя при этом основными возможностями расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет не только сэкономить на сборке по сравнению с DDR5, но и установить до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме. Поддержка высоких частот через XMP-профили обеспечивает отличную производительность в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей доступны два разъёма M.2, оба работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, обеспечивая стабильное и чистое напряжение для CPU. Такое решение гарантирует надёжную работу процессоров среднего класса даже под длительными нагрузками без перегрева и троттлинга. Для подачи дополнительного питания на процессор используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B760M DS3H DDR4 расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая несколько USB 2.0 и высокоскоростных USB 3.2 Gen 1, а также выходы DisplayPort и HDMI для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает более высокую скорость подключения к локальной сети по сравнению со стандартным гигабитным Ethernet. Качественный звук обеспечивается аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены разъёмы для подключения RGB-подсветки, управляемой через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700; для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS. К счастью, эта модель поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора, памяти и видеокарты, что значительно упрощает сборку. Поскольку плата работает только с памятью DDR4, она несовместима с модулями DDR5. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и будет лучшим выбором для систем, работающих в штатных режимах или с небольшим андервольтингом.