Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 представляет собой сбалансированное и экономически выгодное решение для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для создания игровых ПК среднего ценового сегмента, способных справиться с популярными играми в разрешении Full HD и 2K в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего компьютера или рабочей станции для офисных задач, программирования и обработки фотографий, где не требуется экстремальный разгон процессора. Оптимальным выбором для неё станут процессоры Intel Core i3, i5 и неразгоняемые i7 12-го, 13-го и 14-го поколений.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel Core. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, раскрывая её полный потенциал. Модель выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX, что делает её универсальным выбором как для стандартных корпусов ATX, так и для более компактных сборок формата mATX, не жертвуя при этом основными возможностями расширения.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет не только сэкономить на сборке по сравнению с DDR5, но и установить до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме. Поддержка высоких частот через XMP-профили обеспечивает отличную производительность в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей доступны два разъёма M.2, оба работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, обеспечивая стабильное и чистое напряжение для CPU. Такое решение гарантирует надёжную работу процессоров среднего класса даже под длительными нагрузками без перегрева и троттлинга. Для подачи дополнительного питания на процессор используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B760M DS3H DDR4 расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая несколько USB 2.0 и высокоскоростных USB 3.2 Gen 1, а также выходы DisplayPort и HDMI для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает более высокую скорость подключения к локальной сети по сравнению со стандартным гигабитным Ethernet. Качественный звук обеспечивается аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены разъёмы для подключения RGB-подсветки, управляемой через фирменное ПО.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700; для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS. К счастью, эта модель поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора, памяти и видеокарты, что значительно упрощает сборку. Поскольку плата работает только с памятью DDR4, она несовместима с модулями DDR5. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и будет лучшим выбором для систем, работающих в штатных режимах или с небольшим андервольтингом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850M-K Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M DS3H AC R2
-
В наличииЦена 9 400 руб.2350 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 530 руб.2383 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-D D4
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI
-
В наличииЦена 9 690 руб.2423 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B650M-P
-
В наличииЦена 10 010 руб.2503 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
-
В наличииЦена 10 280 руб.2570 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M D3HP
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 представляет собой сбалансированное и экономически выгодное решение для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для создания игровых ПК среднего ценового сегмента, способных справиться с популярными играми в разрешении Full HD и 2K в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 3060 или RTX 4060. Также эта плата станет надёжной основой для универсального домашнего компьютера или рабочей станции для офисных задач, программирования и обработки фотографий, где не требуется экстремальный разгон процессора. Оптимальным выбором для неё станут процессоры Intel Core i3, i5 и неразгоняемые i7 12-го, 13-го и 14-го поколений.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с несколькими поколениями процессоров Intel Core. Этот чипсет не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, раскрывая её полный потенциал. Модель выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX, что делает её универсальным выбором как для стандартных корпусов ATX, так и для более компактных сборок формата mATX, не жертвуя при этом основными возможностями расширения.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет не только сэкономить на сборке по сравнению с DDR5, но и установить до 128 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме. Поддержка высоких частот через XMP-профили обеспечивает отличную производительность в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных накопителей доступны два разъёма M.2, оба работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, обеспечивая стабильное и чистое напряжение для CPU. Такое решение гарантирует надёжную работу процессоров среднего класса даже под длительными нагрузками без перегрева и троттлинга. Для подачи дополнительного питания на процессор используется стандартный 8-pin коннектор, что делает плату совместимой с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B760M DS3H DDR4 расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая несколько USB 2.0 и высокоскоростных USB 3.2 Gen 1, а также выходы DisplayPort и HDMI для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает более высокую скорость подключения к локальной сети по сравнению со стандартным гигабитным Ethernet. Качественный звук обеспечивается аудиокодеком Realtek, а для любителей кастомизации на плате предусмотрены разъёмы для подключения RGB-подсветки, управляемой через фирменное ПО.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700; для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS. К счастью, эта модель поддерживает технологию Q-Flash Plus, позволяющую обновить прошивку без установленного процессора, памяти и видеокарты, что значительно упрощает сборку. Поскольку плата работает только с памятью DDR4, она несовместима с модулями DDR5. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и будет лучшим выбором для систем, работающих в штатных режимах или с небольшим андервольтингом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата!
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит целой пока не проверял
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M DS3H DDR4 Soc-1700
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата!
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит целой пока не проверял