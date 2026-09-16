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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716706
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
11 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
5 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.82

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или производительного ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от актуальных видеокарт и процессоров Intel, не переплачивая за флагманские функции разгона CPU. Эта плата станет надежной основой для систем с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание для работы на высоких частотах в играх и рабочих приложениях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует широкую совместимость с последними поколениями процессоров Intel Core. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти, позволяющая тонко настроить подсистему памяти для достижения максимальной производительности. Плата выполнена в полноразмерном форм-факторе ATX, что требует соответствующего просторного корпуса, но взамен предоставляет больше слотов расширения и облегчает монтаж компонентов и организацию охлаждения.

Память и расширение

Плата ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ высокоскоростной памяти, что является отличным заделом для требовательных игр и профессиональных задач. Ключевой особенностью является наличие усиленного слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты, обеспечивающего максимальную пропускную способность для будущих поколений графических ускорителей. Для установки быстрых твердотельных накопителей предусмотрены три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0, при этом один из них оснащен фирменным радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания VRM, построенная по схеме 8+1+1 фаз с использованием качественных компонентов. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых ключей, предотвращая перегрев и троттлинг даже при длительных высоких нагрузках, например, во время игровых сессий или рендеринга видео. Для подключения питания процессора используется комбинация разъёмов 8-pin + 4-pin, что говорит о готовности платы работать с энергоёмкими моделями CPU и обеспечивает дополнительный запас по мощности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B760 GAMING X GEN5 расположен современный набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых комплектующих и создавать единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Также проверьте, что ваш блок питания оснащен необходимыми разъёмами для питания процессора (8+4 pin или как минимум одним 8-pin). Для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; наличие функции Q-Flash Plus позволяет сделать это даже без установленного процессора. Эта плата не предназначена для экстремального разгона CPU (это прерогатива Z-чипсетов), но её система питания более чем достаточна для стабильной работы мощных процессоров в штатном режиме и с технологией Turbo Boost.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
5 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или производительного ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от актуальных видеокарт и процессоров Intel, не переплачивая за флагманские функции разгона CPU. Эта плата станет надежной основой для систем с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание для работы на высоких частотах в играх и рабочих приложениях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует широкую совместимость с последними поколениями процессоров Intel Core. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти, позволяющая тонко настроить подсистему памяти для достижения максимальной производительности. Плата выполнена в полноразмерном форм-факторе ATX, что требует соответствующего просторного корпуса, но взамен предоставляет больше слотов расширения и облегчает монтаж компонентов и организацию охлаждения.

Память и расширение

Плата ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ высокоскоростной памяти, что является отличным заделом для требовательных игр и профессиональных задач. Ключевой особенностью является наличие усиленного слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты, обеспечивающего максимальную пропускную способность для будущих поколений графических ускорителей. Для установки быстрых твердотельных накопителей предусмотрены три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0, при этом один из них оснащен фирменным радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания VRM, построенная по схеме 8+1+1 фаз с использованием качественных компонентов. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых ключей, предотвращая перегрев и троттлинг даже при длительных высоких нагрузках, например, во время игровых сессий или рендеринга видео. Для подключения питания процессора используется комбинация разъёмов 8-pin + 4-pin, что говорит о готовности платы работать с энергоёмкими моделями CPU и обеспечивает дополнительный запас по мощности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B760 GAMING X GEN5 расположен современный набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых комплектующих и создавать единый визуальный стиль системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Также проверьте, что ваш блок питания оснащен необходимыми разъёмами для питания процессора (8+4 pin или как минимум одним 8-pin). Для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; наличие функции Q-Flash Plus позволяет сделать это даже без установленного процессора. Эта плата не предназначена для экстремального разгона CPU (это прерогатива Z-чипсетов), но её система питания более чем достаточна для стабильной работы мощных процессоров в штатном режиме и с технологией Turbo Boost.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


Купить Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 - по цене 11520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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