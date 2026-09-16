Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или производительного ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от актуальных видеокарт и процессоров Intel, не переплачивая за флагманские функции разгона CPU. Эта плата станет надежной основой для систем с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание для работы на высоких частотах в играх и рабочих приложениях.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе этой модели лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует широкую совместимость с последними поколениями процессоров Intel Core. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти, позволяющая тонко настроить подсистему памяти для достижения максимальной производительности. Плата выполнена в полноразмерном форм-факторе ATX, что требует соответствующего просторного корпуса, но взамен предоставляет больше слотов расширения и облегчает монтаж компонентов и организацию охлаждения.
Память и расширение
Плата ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ высокоскоростной памяти, что является отличным заделом для требовательных игр и профессиональных задач. Ключевой особенностью является наличие усиленного слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты, обеспечивающего максимальную пропускную способность для будущих поколений графических ускорителей. Для установки быстрых твердотельных накопителей предусмотрены три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0, при этом один из них оснащен фирменным радиатором для эффективного отвода тепла.
Питание и компоненты VRM
Стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания VRM, построенная по схеме 8+1+1 фаз с использованием качественных компонентов. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых ключей, предотвращая перегрев и троттлинг даже при длительных высоких нагрузках, например, во время игровых сессий или рендеринга видео. Для подключения питания процессора используется комбинация разъёмов 8-pin + 4-pin, что говорит о готовности платы работать с энергоёмкими моделями CPU и обеспечивает дополнительный запас по мощности.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B760 GAMING X GEN5 расположен современный набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых комплектующих и создавать единый визуальный стиль системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Также проверьте, что ваш блок питания оснащен необходимыми разъёмами для питания процессора (8+4 pin или как минимум одним 8-pin). Для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; наличие функции Q-Flash Plus позволяет сделать это даже без установленного процессора. Эта плата не предназначена для экстремального разгона CPU (это прерогатива Z-чипсетов), но её система питания более чем достаточна для стабильной работы мощных процессоров в штатном режиме и с технологией Turbo Boost.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 950 руб. 18 370 руб.2738 руб. в СплитМатеринская плата MSI B760M GAMING PLUS WIFI
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 D AX Soc-1700 Intel Z790 4xDDR5
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B550M-A WIFI II (90MB19X0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650 EAGLE AX
-
В наличииЦена 12 200 руб.3050 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 12 230 руб.3058 руб. в СплитМатеринская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II
-
В наличииЦена 12 280 руб.3070 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 280 руб.3070 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 440 руб.3110 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 570 руб.3143 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 13 030 руб.3258 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5 представляет собой сбалансированное решение для сборки современного игрового или производительного ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от актуальных видеокарт и процессоров Intel, не переплачивая за флагманские функции разгона CPU. Эта плата станет надежной основой для систем с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание для работы на высоких частотах в играх и рабочих приложениях.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе этой модели лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что гарантирует широкую совместимость с последними поколениями процессоров Intel Core. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти, позволяющая тонко настроить подсистему памяти для достижения максимальной производительности. Плата выполнена в полноразмерном форм-факторе ATX, что требует соответствующего просторного корпуса, но взамен предоставляет больше слотов расширения и облегчает монтаж компонентов и организацию охлаждения.
Память и расширение
Плата ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ высокоскоростной памяти, что является отличным заделом для требовательных игр и профессиональных задач. Ключевой особенностью является наличие усиленного слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты, обеспечивающего максимальную пропускную способность для будущих поколений графических ускорителей. Для установки быстрых твердотельных накопителей предусмотрены три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0, при этом один из них оснащен фирменным радиатором для эффективного отвода тепла.
Питание и компоненты VRM
Стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания VRM, построенная по схеме 8+1+1 фаз с использованием качественных компонентов. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых ключей, предотвращая перегрев и троттлинг даже при длительных высоких нагрузках, например, во время игровых сессий или рендеринга видео. Для подключения питания процессора используется комбинация разъёмов 8-pin + 4-pin, что говорит о готовности платы работать с энергоёмкими моделями CPU и обеспечивает дополнительный запас по мощности.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Gigabyte B760 GAMING X GEN5 расположен современный набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а поддержка технологии RGB Fusion 2.0 позволяет синхронизировать подсветку совместимых комплектующих и создавать единый визуальный стиль системы.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Также проверьте, что ваш блок питания оснащен необходимыми разъёмами для питания процессора (8+4 pin или как минимум одним 8-pin). Для использования с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; наличие функции Q-Flash Plus позволяет сделать это даже без установленного процессора. Эта плата не предназначена для экстремального разгона CPU (это прерогатива Z-чипсетов), но её система питания более чем достаточна для стабильной работы мощных процессоров в штатном режиме и с технологией Turbo Boost.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760 GAMING X GEN5