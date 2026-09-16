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Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5

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Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5
10 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen, 4xUSB 2.0, COM, HDMI, 2xDisplayPort, D-Sub, PS/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5

Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mini-ITX — идеальный выбор для небольших и стильных систем. При своих размерах 17?17 см она открывает широкие возможности: поддержка новейшей памяти DDR5 формата DIMM (до 128 ГБ, две планки) гарантирует высокую производительность и запас на будущее. Максимальная частота памяти 5600 МГц оценят энтузиасты скорости. Чипсет Intel H610 и современный слот PCI Express 4.0 x16 дадут нужную гибкость при сборке домашнего ПК или рабочего мини-компьютера. Отсутствие встроенного Wi-Fi подойдёт тем, для кого главная ставка — на проводные решения и стабильное подключение.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen, 4xUSB 2.0, COM, HDMI, 2xDisplayPort, D-Sub, PS/2
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная материнская плата Gigabyte в форм-факторе mini-ITX — идеальный выбор для небольших и стильных систем. При своих размерах 17?17 см она открывает широкие возможности: поддержка новейшей памяти DDR5 формата DIMM (до 128 ГБ, две планки) гарантирует высокую производительность и запас на будущее. Максимальная частота памяти 5600 МГц оценят энтузиасты скорости. Чипсет Intel H610 и современный слот PCI Express 4.0 x16 дадут нужную гибкость при сборке домашнего ПК или рабочего мини-компьютера. Отсутствие встроенного Wi-Fi подойдёт тем, для кого главная ставка — на проводные решения и стабильное подключение.


Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte H610I 2*DDR5 - данный товар вы можете купить по цене 10340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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