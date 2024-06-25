Описание товара Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI является превосходной основой для сбалансированной игровой или рабочей системы современного уровня. Она идеально подходит для геймеров, желающих построить мощный ПК без переплаты за функции экстремального разгона процессора, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и стримингом. Эта модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильное питание и полную реализацию их потенциала в режиме Turbo Boost.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA 1700, что гарантирует широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Этот чипсет предоставляет доступ к высокоскоростной памяти DDR5 и интерфейсу PCIe 5.0, но не поддерживает разгон CPU, что делает его прагматичным выбором для большинства пользователей. Полноразмерный форм-фактор ATX обеспечивает не только удобство при сборке, но и достаточное пространство для установки массивных видеокарт, систем охлаждения и подключения всех необходимых компонентов без компромиссов.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных профилей XMP 3.0 обеспечивает возможность работы модулей на скоростях свыше 7200 МГц, что значительно повышает производительность в играх и рабочих приложениях. Для расширения функциональности предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также дополнительные слоты PCIe для других устройств. Для скоростных накопителей имеются два слота M.2 с поддержкой NVMe PCIe 4.0, прикрытые фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+1+1 Duet Rail Power System с использованием качественных компонентов и массивных радиаторов для эффективного отвода тепла. Такая конфигурация гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Intel Core i7 при длительных максимальных нагрузках, исключая троттлинг и потерю производительности. Для подключения дополнительного питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о запасе прочности подсистемы питания и готовности к работе с требовательными процессорами.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели MSI B760 GAMING PLUS WIFI расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 (в том числе Type-C), что обеспечивает высокую скорость передачи данных. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5G LAN контроллер для проводного соединения и современный беспроводной модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 обеспечивает качественный 7.1-канальный звук, а фирменная утилита Mystic Light позволяет управлять RGB-подсветкой подключенных компонентов для создания уникального вида системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Для питания системы рекомендуется использовать качественный блок питания с наличием разъёмов 8-pin + 4-pin для процессора, чтобы обеспечить стабильность под нагрузкой. Обратите внимание, что для работы с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что можно сделать с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного процессора. Эта плата не предназначена для энтузиастов экстремального разгона CPU, но предоставляет все необходимые инструменты для тонкой настройки и разгона оперативной памяти.