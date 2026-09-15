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Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4

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Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 1
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 2
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 3
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 4
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб. 
Начислим 197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
12 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 2хUSB 3.1
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
5.7
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3800 МГц, 4000 МГц, 4200 МГц, 4266 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 5000 МГц, 5066 МГц, 5200 МГц, 5333 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х5
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 представляет собой сбалансированную и универсальную основу для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать мощный игровой или рабочий ПК, но при этом сэкономить, используя более доступную оперативную память стандарта DDR4. Эта плата станет отличным выбором для работы с процессорами Intel Core i5 и i7 (12-го, 13-го и 14-го поколений) без разблокированного множителя, обеспечивая им стабильное питание для игр, стриминга, видеомонтажа и повседневных задач.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Такое сочетание обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, начиная с 12-го поколения, и открывает доступ к современным технологиям, таким как PCIe 4.0 для видеокарты и накопителей. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей.

Память и расширение

Одним из ключевых преимуществ MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 является поддержка оперативной памяти DDR4, что позволяет либо использовать имеющиеся модули, либо приобрести новые по выгодной цене. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 128 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот. Для установки компонентов плата предлагает основной слот PCIe 4.0 x16 для современной видеокарты, а также два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для высокоскоростных NVMe SSD, один из которых оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Плата оснащена надёжной системой питания процессора (VRM), которая спроектирована для обеспечения стабильной работы даже с производительными моделями Intel Core. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, гарантируя, что процессор будет получать чистое и стабильное напряжение под длительной нагрузкой в играх или профессиональных приложениях. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством качественных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов делает эту плату по-настоящему универсальной: на задней панели расположены порты USB, включая скоростные USB 3.2, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE LAN для проводного подключения и встроенного модуля Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает максимальную гибкость и высокую скорость беспроводной связи. Качественный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Важный момент: данная модель использует память DDR4, поэтому модули DDR5 с ней несовместимы. Для работы с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью утилиты MSI M-Flash. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение VRM отлично справятся с работой мощных CPU в штатном режиме и с активированной технологией Turbo Boost.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 2хUSB 3.1
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
5.7
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3800 МГц, 4000 МГц, 4200 МГц, 4266 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 5000 МГц, 5066 МГц, 5200 МГц, 5333 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 представляет собой сбалансированную и универсальную основу для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать мощный игровой или рабочий ПК, но при этом сэкономить, используя более доступную оперативную память стандарта DDR4. Эта плата станет отличным выбором для работы с процессорами Intel Core i5 и i7 (12-го, 13-го и 14-го поколений) без разблокированного множителя, обеспечивая им стабильное питание для игр, стриминга, видеомонтажа и повседневных задач.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Такое сочетание обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, начиная с 12-го поколения, и открывает доступ к современным технологиям, таким как PCIe 4.0 для видеокарты и накопителей. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей.

Память и расширение

Одним из ключевых преимуществ MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 является поддержка оперативной памяти DDR4, что позволяет либо использовать имеющиеся модули, либо приобрести новые по выгодной цене. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 128 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот. Для установки компонентов плата предлагает основной слот PCIe 4.0 x16 для современной видеокарты, а также два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для высокоскоростных NVMe SSD, один из которых оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Плата оснащена надёжной системой питания процессора (VRM), которая спроектирована для обеспечения стабильной работы даже с производительными моделями Intel Core. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, гарантируя, что процессор будет получать чистое и стабильное напряжение под длительной нагрузкой в играх или профессиональных приложениях. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством качественных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов делает эту плату по-настоящему универсальной: на задней панели расположены порты USB, включая скоростные USB 3.2, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE LAN для проводного подключения и встроенного модуля Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает максимальную гибкость и высокую скорость беспроводной связи. Качественный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Важный момент: данная модель использует память DDR4, поэтому модули DDR5 с ней несовместимы. Для работы с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью утилиты MSI M-Flash. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение VRM отлично справятся с работой мощных CPU в штатном режиме и с активированной технологией Turbo Boost.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Купить Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - по цене 12270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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