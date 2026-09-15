Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 представляет собой сбалансированную и универсальную основу для сборки современных производительных систем. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать мощный игровой или рабочий ПК, но при этом сэкономить, используя более доступную оперативную память стандарта DDR4. Эта плата станет отличным выбором для работы с процессорами Intel Core i5 и i7 (12-го, 13-го и 14-го поколений) без разблокированного множителя, обеспечивая им стабильное питание для игр, стриминга, видеомонтажа и повседневных задач.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700. Такое сочетание обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core, начиная с 12-го поколения, и открывает доступ к современным технологиям, таким как PCIe 4.0 для видеокарты и накопителей. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной для сборки как в стандартных, так и в более компактных корпусах, при этом сохраняя достаточный набор слотов расширения для большинства пользователей.

Память и расширение

Одним из ключевых преимуществ MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 является поддержка оперативной памяти DDR4, что позволяет либо использовать имеющиеся модули, либо приобрести новые по выгодной цене. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 128 ГБ памяти с возможностью разгона через XMP-профили до высоких частот. Для установки компонентов плата предлагает основной слот PCIe 4.0 x16 для современной видеокарты, а также два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для высокоскоростных NVMe SSD, один из которых оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Плата оснащена надёжной системой питания процессора (VRM), которая спроектирована для обеспечения стабильной работы даже с производительными моделями Intel Core. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, гарантируя, что процессор будет получать чистое и стабильное напряжение под длительной нагрузкой в играх или профессиональных приложениях. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством качественных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов делает эту плату по-настоящему универсальной: на задней панели расположены порты USB, включая скоростные USB 3.2, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE LAN для проводного подключения и встроенного модуля Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3, что обеспечивает максимальную гибкость и высокую скорость беспроводной связи. Качественный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Micro-ATX. Важный момент: данная модель использует память DDR4, поэтому модули DDR5 с ней несовместимы. Для работы с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью утилиты MSI M-Flash. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение VRM отлично справятся с работой мощных CPU в штатном режиме и с активированной технологией Turbo Boost.