Описание товара Материнская плата GigaByte Z790 D rev. 1.0

Для кого и под какие задачи

Материнская плата GigaByte Z790 D является превосходной основой для сборки производительного игрового или рабочего компьютера. Она идеально подходит пользователям, которые планируют использовать мощные процессоры Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколения с возможностью разгона (с индексом "K"), чтобы раскрыть их полный потенциал в современных играх и ресурсоёмких приложениях вроде Adobe Premiere Pro или Blender. Эта модель станет надёжным фундаментом для системы, ориентированной на высокую производительность без излишних декоративных элементов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти, что является ключевым преимуществом для энтузиастов. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel, а стандартный форм-фактор ATX гарантирует широкие возможности для расширения и требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower. Такой размер платы облегчает сборку и способствует лучшему охлаждению компонентов за счёт большего пространства для циркуляции воздуха.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с современной оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей общим объёмом до 192 ГБ. Поддержка двухканального режима и высоких частот до 7600 МГц (в режиме разгона) обеспечивает превосходную пропускную способность, необходимую для игр и профессиональных задач. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями будущего, а три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 позволяют создать быструю дисковую подсистему из нескольких NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надёжной 16+1+1 фазной схеме с качественными компонентами и массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с энергоёмкими процессорами уровня Core i7 и Core i9 даже при умеренном разгоне. Такая подсистема питания гарантирует стабильную работу системы под длительными высокими нагрузками, будь то многочасовые игровые сессии или сложный рендеринг видео.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели GigaByte Z790 D размещён богатый набор портов, включая множество USB, среди которых выделяется высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для быстрого обмена данными с внешними устройствами. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный LAN-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость при работе с сетевыми хранилищами. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для большинства повседневных и игровых сценариев, а для ценителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали оперативную память именно стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. Для её установки потребуется просторный корпус формата ATX, а для питания процессора - блок питания с соответствующими разъёмами 8+4 pin. При сборке с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, однако благодаря технологии Q-Flash Plus это можно сделать даже без установленного процессора. Эта плата ориентирована на производительность и надёжность, а не на экстремальный разгон, и станет отличным выбором для тех, кому нужна стабильная и мощная система на долгие годы.