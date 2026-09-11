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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM

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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569110
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, PS/2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х10
Вес, г.
750

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM

Материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM создана известной на рынке фирмой. Компания ASUS в течение многих лет занимается производством компьютерных комплектующих. Она зарекомендовала себя с лучшей стороны, постоянно повышает качество своей продукции. Системная плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM выполнена в формате ITX. Габариты у нее – 170 x 170 мм. Применяемый сокет – LGA 1700. На плату можно поставить процессоры от Intel. Обязательно проверяйте тип сокета при подборе комплектующих.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, PS/2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Развернуть
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
нет
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, DisplayPort, HDMI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM создана известной на рынке фирмой. Компания ASUS в течение многих лет занимается производством компьютерных комплектующих. Она зарекомендовала себя с лучшей стороны, постоянно повышает качество своей продукции. Системная плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM выполнена в формате ITX. Габариты у нее – 170 x 170 мм. Применяемый сокет – LGA 1700. На плату можно поставить процессоры от Intel. Обязательно проверяйте тип сокета при подборе комплектующих.


Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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