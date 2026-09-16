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Материнская плата Gigabyte B850M D3HP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B850M D3HP

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Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 7
Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 8
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Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 10
Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 11
Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 12
Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 13
Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 14
Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 
Начислим 165 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716716
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte B850M D3HP
10 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
26.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 5xUSB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0/1.1, HDMI, 2хDisplayPort, RJ-45. PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
711

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M D3HP

Для кого и под какие задачи

Эта плата станет отличным выбором для сборки мощного игрового или рабочего компьютера среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7, например, Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7700X, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал. Геймеры оценят поддержку быстрых NVMe-накопителей и современных видеокарт, а создатели контента получат надёжную платформу для видеомонтажа, работы с графикой и стриминга без избыточных вложений в флагманские компоненты.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, который представляет собой золотую середину в линейке для сокета AM5. Он предлагает поддержку ключевых современных технологий, включая разгон памяти и интерфейс PCIe 5.0 для накопителей. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные ATX-корпуса, так и в более компактные mATX-модели, позволяя создать мощную систему без лишнего объёма. Сокет AM5 гарантирует совместимость с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и будущими поколениями, обеспечивая хороший задел на будущее.

Память и расширение

Материнская плата Gigabyte B650M D3HP ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих задачах. Плата поддерживает профили разгона AMD EXPO, что упрощает достижение высоких частот памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD есть два слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 x4 и второй, работающий на скорости PCIe 4.0 x4, причём основной слот оснащён радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы, что обеспечивает стабильную и чистую подачу энергии даже при высоких нагрузках. Качественные компоненты, включая драйверы и силовые каскады, позволяют без опасений использовать 6- и 8-ядерные процессоры Ryzen и активировать технологии автоматического разгона вроде Precision Boost Overdrive (PBO). Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-контактный разъём, совместимый с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B650M D3HP представлен хороший набор портов для подключения периферии, включая несколько USB 2.0, быстрые USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования со встроенной в процессор графикой. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает высокоскоростное проводное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации на плате есть разъёмы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать комплектующие, совместимые с платформой AM5: процессор AMD Ryzen 7000-й серии (или новее) и оперативную память стандарта DDR5. Память DDR4 с этой платой несовместима. Хотя VRM платы достаточно надёжен для большинства сценариев, для экстремального ручного разгона топовых процессоров Ryzen 9 лучше рассмотреть модели с более мощной подсистемой питания. Благодаря технологии GIGABYTE Q-Flash Plus, вы можете обновить BIOS платы даже без установленных процессора и памяти, что значительно упрощает сборку и обеспечивает совместимость с новейшими CPU прямо из коробки.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850M D3HP




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
26.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen 1 Type-C, 5xUSB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0/1.1, HDMI, 2хDisplayPort, RJ-45. PS/2, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта плата станет отличным выбором для сборки мощного игрового или рабочего компьютера среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7, например, Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7700X, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал. Геймеры оценят поддержку быстрых NVMe-накопителей и современных видеокарт, а создатели контента получат надёжную платформу для видеомонтажа, работы с графикой и стриминга без избыточных вложений в флагманские компоненты.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650, который представляет собой золотую середину в линейке для сокета AM5. Он предлагает поддержку ключевых современных технологий, включая разгон памяти и интерфейс PCIe 5.0 для накопителей. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные ATX-корпуса, так и в более компактные mATX-модели, позволяя создать мощную систему без лишнего объёма. Сокет AM5 гарантирует совместимость с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и будущими поколениями, обеспечивая хороший задел на будущее.

Память и расширение

Материнская плата Gigabyte B650M D3HP ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих задачах. Плата поддерживает профили разгона AMD EXPO, что упрощает достижение высоких частот памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD есть два слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 x4 и второй, работающий на скорости PCIe 4.0 x4, причём основной слот оснащён радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по цифровой схеме 6+2+1 фазы, что обеспечивает стабильную и чистую подачу энергии даже при высоких нагрузках. Качественные компоненты, включая драйверы и силовые каскады, позволяют без опасений использовать 6- и 8-ядерные процессоры Ryzen и активировать технологии автоматического разгона вроде Precision Boost Overdrive (PBO). Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-контактный разъём, совместимый с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Gigabyte B650M D3HP представлен хороший набор портов для подключения периферии, включая несколько USB 2.0, быстрые USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования со встроенной в процессор графикой. Важным преимуществом является наличие современного сетевого контроллера Realtek 2.5GbE, который обеспечивает высокоскоростное проводное подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации на плате есть разъёмы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать комплектующие, совместимые с платформой AM5: процессор AMD Ryzen 7000-й серии (или новее) и оперативную память стандарта DDR5. Память DDR4 с этой платой несовместима. Хотя VRM платы достаточно надёжен для большинства сценариев, для экстремального ручного разгона топовых процессоров Ryzen 9 лучше рассмотреть модели с более мощной подсистемой питания. Благодаря технологии GIGABYTE Q-Flash Plus, вы можете обновить BIOS платы даже без установленных процессора и памяти, что значительно упрощает сборку и обеспечивает совместимость с новейшими CPU прямо из коробки.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


Материнская плата Gigabyte B850M D3HP - стоимость товара 10290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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