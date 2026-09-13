Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE WIFI6
Материнская плата Gigabyte формата ATX — основа для мощной и современной системы. Благодаря поддержке как DDR4, так и DDR5 памяти и максимальной частоте 4733 МГц, она даст вашему компьютеру быстрый отклик и простор для апгрейда. Два слота памяти идеально подойдут для рабочих и игровых платформ, где ценится баланс между производительностью и компактностью. Один слот M.2 и четыре разъёма SATA открывают гибкие возможности для подключения быстрых накопителей — и для основного диска, и для хранения больших коллекций файлов. Встроенный Wi-Fi снимет вопрос с проводами: стабильная связь — где угодно. Звуковая схема 7.1 подарит насыщенное и объёмное звучание для фильмов, музыки и игр. Поддержка PCI Express 4.0 и слот PCI-E x1 грамотно дополняют арсенал — для современных видеокарт и расширения функционала. Высота 305 см и ширина 244 см делают плату стандартной для удобного монтажа в большинстве корпусов ATX. Gigabyte — надёжный выбор для тех, кто ценит скорость, инновации и богатый функционал.
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