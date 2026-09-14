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Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5

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Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 1
Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 2
Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 3
Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 4
Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 5
Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733101
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
VGA, HDMI, 3 x Audio jacks,1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, г.
920

Описание товара Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5

Asus представляет компактную материнскую плату формата mATX с мощным чипсетом Intel B760 и современным сокетом LGA 1700. Поддержка оперативной памяти DDR5 с максимальной частотой вплоть до 5600 МГц гарантирует быструю и плавную работу в любых задачах. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти — достаточно и для demanding программ, и для мультитаскинга. Благодаря ширине в 21,1 см плата легко впишется даже в небольшие корпуса. Для любителей качественного звука предусмотрена 7.1-канальная схема. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire упрощает выбор тем, кто выбирает надёжность и стабильную работу на одной видеокарте. Современный стандарт PCI Express 4.0 открывает быстрый доступ к новым комплектующим.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
VGA, HDMI, 3 x Audio jacks,1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет компактную материнскую плату формата mATX с мощным чипсетом Intel B760 и современным сокетом LGA 1700. Поддержка оперативной памяти DDR5 с максимальной частотой вплоть до 5600 МГц гарантирует быструю и плавную работу в любых задачах. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти — достаточно и для demanding программ, и для мультитаскинга. Благодаря ширине в 21,1 см плата легко впишется даже в небольшие корпуса. Для любителей качественного звука предусмотрена 7.1-канальная схема. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire упрощает выбор тем, кто выбирает надёжность и стабильную работу на одной видеокарте. Современный стандарт PCI Express 4.0 открывает быстрый доступ к новым комплектующим.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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