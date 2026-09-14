Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата ASUS PRIME B760M-K, LGA1700, B760, 2*DDR5
Asus представляет компактную материнскую плату формата mATX с мощным чипсетом Intel B760 и современным сокетом LGA 1700. Поддержка оперативной памяти DDR5 с максимальной частотой вплоть до 5600 МГц гарантирует быструю и плавную работу в любых задачах. Два слота DIMM позволяют установить до 96 ГБ памяти — достаточно и для demanding программ, и для мультитаскинга. Благодаря ширине в 21,1 см плата легко впишется даже в небольшие корпуса. Для любителей качественного звука предусмотрена 7.1-канальная схема. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire упрощает выбор тем, кто выбирает надёжность и стабильную работу на одной видеокарте. Современный стандарт PCI Express 4.0 открывает быстрый доступ к новым комплектующим.
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