Материнская плата Asus PRO H610T D4-CSM
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRO H610T D4-CSM
Материнская плата ASUS Pro H610T D4-CSM создана для профессионалов. Она выполнена на зеленом текстолите в форм-факторе Mini-ITX и отличается компактными размерами 170x170 мм. В конфигурацию платы входят 2 слота SO-DIMM под установку оперативной памяти, 1 разъем M.2 и 2 слота SATA для устройств хранения информации. Плата оборудована сетевым коннектором со скоростью 1 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. С помощью разъемов USB, HDMI, DisplayPort можно организовать подключение различных устройств. ПО ASUS Control Center позволяет осуществлять мониторинг и настройку параметров работы. Надежные компоненты серии Pro гарантируют стабильность и безотказность платы ASUS Pro H610T D4-CSM.
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Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
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