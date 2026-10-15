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Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC)

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Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634435
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, VGA, DisplayPort, BIOS FlashBack button, 2xUSB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1xPS/2, 4xUSB 2.0 (Type-A), Realtek 1Gb Ethernet, 3xAudio Jacks, Expansion Slots, 1xPCIe 4.0 x16 SafeSlot Core, 2xPCIe 3.0 x1, 1xAura RGB Header, 3xAddressable Gen 2 Headers, DDR5 support OptiMem II, AM5 Socket for AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors, 2xFront USB 3.2 Gen 1, 1xFront USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2xM.2 2280 (PCIe 4.0 x4 mode), AMD A620 Chipset, 4xSATA 6Gb/s, 4xFront USB 2.0
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC)

Материнская плата Asus - PRIME A620M-A-CSM, mATX, AMD A620, 1xAM5, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x1GbE, audio, M.2, VGA, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 4xUSB2.0, 2xUSB3.2, PRIME A620M-A-CSM



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME A620M-A-CSM (90MB1F10-M0EAYC)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, VGA, DisplayPort, BIOS FlashBack button, 2xUSB 3.2 Gen 1 (Type-A), 1xPS/2, 4xUSB 2.0 (Type-A), Realtek 1Gb Ethernet, 3xAudio Jacks, Expansion Slots, 1xPCIe 4.0 x16 SafeSlot Core, 2xPCIe 3.0 x1, 1xAura RGB Header, 3xAddressable Gen 2 Headers, DDR5 support OptiMem II, AM5 Socket for AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors, 2xFront USB 3.2 Gen 1, 1xFront USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2xM.2 2280 (PCIe 4.0 x4 mode), AMD A620 Chipset, 4xSATA 6Gb/s, 4xFront USB 2.0
Описание
Материнская плата Asus - PRIME A620M-A-CSM, mATX, AMD A620, 1xAM5, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x1GbE, audio, M.2, VGA, HDMI, DP, 1xPS/2, 4xSATA, 4xUSB2.0, 2xUSB3.2, PRIME A620M-A-CSM


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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