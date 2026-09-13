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Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716579
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.6
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen1 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 6хUSB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
1.32

Описание товара Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B850M-X R2.0 представляет собой превосходную отправную точку для сборки современной и производительной системы на платформе AMD AM5, не требующей избыточных вложений. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных компьютеров, а также игровых станций начального и среднего уровня, способных справиться с популярными онлайн-проектами и AAA-играми в разрешении 1080p. Эта плата станет надежной основой для процессоров AMD Ryzen 5, таких как 7500F или 7600, обеспечивая им стабильную работу без переплат за функции, которые не будут востребованы в бюджетной или сбалансированной сборке.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, а также обязательное использование оперативной памяти стандарта DDR5. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что особенно ценно при ограниченном пространстве. Такой размер обеспечивает разумный баланс между компактностью и достаточным количеством слотов для ключевых компонентов, таких как видеокарта и накопители.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти типа DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме, что является стандартом для платформы AM5 и обеспечивает высокую пропускную способность. Поддерживаются модули с совокупным объемом до 96 ГБ и высокими частотами с применением профилей разгона AMD EXPO, что позволяет раскрыть потенциал процессора в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного хранения данных имеется слот M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASRock B850M-X R2.0 спроектирована с расчетом на стабильную и долгосрочную работу с процессорами Ryzen 5 и некоторыми моделями Ryzen 7 без экстремального разгона. Узел VRM оснащен радиатором для эффективного отвода тепла от силовых элементов, что предотвращает перегрев и троттлинг даже при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin разъем, что обеспечивает полную совместимость с большинством современных блоков питания и достаточный запас мощности для целевых процессоров.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода расположен функциональный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны несколько портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также сетевой порт Gigabit Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудиосопровождение в играх и при просмотре медиаконтента, а наличие внутренних коннекторов позволяет вывести дополнительные USB-порты на переднюю панель корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно учесть, что ASRock B850M-X R2.0 является практичным решением и не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров AMD Ryzen 9. Для сборки системы на базе этой платы вам потребуется оперативная память стандарта DDR5, корпус формата не меньше Micro-ATX и процессор с сокетом AM5. Перед установкой нового поколения процессоров, которые могут появиться в будущем, рекомендуется проверить официальный сайт ASRock на предмет необходимости обновления BIOS, чтобы обеспечить полную совместимость и стабильность работы системы с первого запуска.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B850M-X R2.0 Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.6
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2хUSB 3.2 Gen1 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 6хUSB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B850M-X R2.0 представляет собой превосходную отправную точку для сборки современной и производительной системы на платформе AMD AM5, не требующей избыточных вложений. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных компьютеров, а также игровых станций начального и среднего уровня, способных справиться с популярными онлайн-проектами и AAA-играми в разрешении 1080p. Эта плата станет надежной основой для процессоров AMD Ryzen 5, таких как 7500F или 7600, обеспечивая им стабильную работу без переплат за функции, которые не будут востребованы в бюджетной или сбалансированной сборке.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, а также обязательное использование оперативной памяти стандарта DDR5. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, что особенно ценно при ограниченном пространстве. Такой размер обеспечивает разумный баланс между компактностью и достаточным количеством слотов для ключевых компонентов, таких как видеокарта и накопители.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти типа DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме, что является стандартом для платформы AM5 и обеспечивает высокую пропускную способность. Поддерживаются модули с совокупным объемом до 96 ГБ и высокими частотами с применением профилей разгона AMD EXPO, что позволяет раскрыть потенциал процессора в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного хранения данных имеется слот M.2 с поддержкой NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASRock B850M-X R2.0 спроектирована с расчетом на стабильную и долгосрочную работу с процессорами Ryzen 5 и некоторыми моделями Ryzen 7 без экстремального разгона. Узел VRM оснащен радиатором для эффективного отвода тепла от силовых элементов, что предотвращает перегрев и троттлинг даже при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используется стандартный 8-pin разъем, что обеспечивает полную совместимость с большинством современных блоков питания и достаточный запас мощности для целевых процессоров.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода расположен функциональный набор портов для подключения периферии и мониторов. Пользователю доступны несколько портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также сетевой порт Gigabit Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудиосопровождение в играх и при просмотре медиаконтента, а наличие внутренних коннекторов позволяет вывести дополнительные USB-порты на переднюю панель корпуса.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно учесть, что ASRock B850M-X R2.0 является практичным решением и не рассчитана на экстремальный разгон флагманских процессоров AMD Ryzen 9. Для сборки системы на базе этой платы вам потребуется оперативная память стандарта DDR5, корпус формата не меньше Micro-ATX и процессор с сокетом AM5. Перед установкой нового поколения процессоров, которые могут появиться в будущем, рекомендуется проверить официальный сайт ASRock на предмет необходимости обновления BIOS, чтобы обеспечить полную совместимость и стабильность работы системы с первого запуска.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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