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Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5

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Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 10
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 11
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 12
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 13
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 14
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 370 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716711
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
12 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2хThunderbolt, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 1, 9хUSB 2.0/1.1, HDMI, DisplayPort, RJ-45, COM, S/PDIF Out, 3хАудио
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.63

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 представляет собой сбалансированное и современное решение для сборки производительного ПК в компактном корпусе. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от современных видеокарт и процессоров без переплаты за функции разгона, а также для создателей контента, работающих с графикой и видео. Эта плата станет отличной основой для системы на базе процессоров Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу даже под высокими нагрузками.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, что является золотой серединой для большинства пользователей. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, при этом сохраняя достаточный набор слотов для расширения системы.

Память и расширение

Плата ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достигать высоких частот для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Ключевой особенностью является наличие основного слота PCIe 5.0 x16, готового к работе с самыми мощными видеокартами будущего. Для установки высокоскоростных накопителей предусмотрены два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, обеспечивающие молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме с качественными компонентами и массивными радиаторами для эффективного охлаждения. Такая конструкция гарантирует стабильное напряжение для многоядерных процессоров Intel Core даже в режиме длительных пиковых нагрузок, предотвращая перегрев и троттлинг. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая несколько USB 3.2 для быстрых внешних устройств и классические USB 2.0 для периферии. Важным преимуществом является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с низкой задержкой. За проводное подключение к сети отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, а качественный звук обеспечивает современный аудиокодек. Для любителей кастомизации на плате имеются разъемы для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть совместимый процессор для сокета LGA1700 и оперативная память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus даже без установленного процессора. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, а для питания мощных конфигураций понадобится качественный блок питания с 8-pin коннектором для CPU.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2хThunderbolt, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 5хUSB 3.2 Gen 1, 9хUSB 2.0/1.1, HDMI, DisplayPort, RJ-45, COM, S/PDIF Out, 3хАудио
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 представляет собой сбалансированное и современное решение для сборки производительного ПК в компактном корпусе. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от современных видеокарт и процессоров без переплаты за функции разгона, а также для создателей контента, работающих с графикой и видео. Эта плата станет отличной основой для системы на базе процессоров Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу даже под высокими нагрузками.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, что является золотой серединой для большинства пользователей. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, при этом сохраняя достаточный набор слотов для расширения системы.

Память и расширение

Плата ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достигать высоких частот для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Ключевой особенностью является наличие основного слота PCIe 5.0 x16, готового к работе с самыми мощными видеокартами будущего. Для установки высокоскоростных накопителей предусмотрены два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, обеспечивающие молниеносную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме с качественными компонентами и массивными радиаторами для эффективного охлаждения. Такая конструкция гарантирует стабильное напряжение для многоядерных процессоров Intel Core даже в режиме длительных пиковых нагрузок, предотвращая перегрев и троттлинг. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая несколько USB 3.2 для быстрых внешних устройств и классические USB 2.0 для периферии. Важным преимуществом является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с низкой задержкой. За проводное подключение к сети отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, а качественный звук обеспечивает современный аудиокодек. Для любителей кастомизации на плате имеются разъемы для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что у вас есть совместимый процессор для сокета LGA1700 и оперативная память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus даже без установленного процессора. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, а для питания мощных конфигураций понадобится качественный блок питания с 8-pin коннектором для CPU.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Купить Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 - по цене 12370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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