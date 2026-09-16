Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 представляет собой сбалансированное и современное решение для сборки производительного ПК в компактном корпусе. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от современных видеокарт и процессоров без переплаты за функции разгона, а также для создателей контента, работающих с графикой и видео. Эта плата станет отличной основой для системы на базе процессоров Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу даже под высокими нагрузками.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, что является золотой серединой для большинства пользователей. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, при этом сохраняя достаточный набор слотов для расширения системы.
Память и расширение
Плата ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достигать высоких частот для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Ключевой особенностью является наличие основного слота PCIe 5.0 x16, готового к работе с самыми мощными видеокартами будущего. Для установки высокоскоростных накопителей предусмотрены два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, обеспечивающие молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме с качественными компонентами и массивными радиаторами для эффективного охлаждения. Такая конструкция гарантирует стабильное напряжение для многоядерных процессоров Intel Core даже в режиме длительных пиковых нагрузок, предотвращая перегрев и троттлинг. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая несколько USB 3.2 для быстрых внешних устройств и классические USB 2.0 для периферии. Важным преимуществом является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с низкой задержкой. За проводное подключение к сети отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, а качественный звук обеспечивает современный аудиокодек. Для любителей кастомизации на плате имеются разъемы для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что у вас есть совместимый процессор для сокета LGA1700 и оперативная память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus даже без установленного процессора. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, а для питания мощных конфигураций понадобится качественный блок питания с 8-pin коннектором для CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 представляет собой сбалансированное и современное решение для сборки производительного ПК в компактном корпусе. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от современных видеокарт и процессоров без переплаты за функции разгона, а также для создателей контента, работающих с графикой и видео. Эта плата станет отличной основой для системы на базе процессоров Intel Core i5 или i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая им стабильную работу даже под высокими нагрузками.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, однако позволяет настраивать частоту оперативной памяти с помощью XMP-профилей, что является золотой серединой для большинства пользователей. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные, так и в более компактные корпуса, при этом сохраняя достаточный набор слотов для расширения системы.
Память и расширение
Плата ориентирована на современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достигать высоких частот для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Ключевой особенностью является наличие основного слота PCIe 5.0 x16, готового к работе с самыми мощными видеокартами будущего. Для установки высокоскоростных накопителей предусмотрены два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, обеспечивающие молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной многофазной схеме с качественными компонентами и массивными радиаторами для эффективного охлаждения. Такая конструкция гарантирует стабильное напряжение для многоядерных процессоров Intel Core даже в режиме длительных пиковых нагрузок, предотвращая перегрев и троттлинг. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-контактный разъем, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен богатый набор портов, включая несколько USB 3.2 для быстрых внешних устройств и классические USB 2.0 для периферии. Важным преимуществом является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное беспроводное соединение с низкой задержкой. За проводное подключение к сети отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер, а качественный звук обеспечивает современный аудиокодек. Для любителей кастомизации на плате имеются разъемы для подключения RGB-лент, управление которыми осуществляется через фирменное ПО.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что у вас есть совместимый процессор для сокета LGA1700 и оперативная память стандарта DDR5, так как модули DDR4 с этой платой несовместимы. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря технологии Q-Flash Plus даже без установленного процессора. Компактный форм-фактор Micro-ATX требует соответствующего корпуса, а для питания мощных конфигураций понадобится качественный блок питания с 8-pin коннектором для CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
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