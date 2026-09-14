Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE
Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE на основе чипсета AMD B650 рассчитана на сборку игрового или универсального компьютера в компактном корпусе. Устройство соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 9000, 8000 G, 8000 и 7000. Функции Smart Fan 6 и FAN STOP гарантируют малошумность и температурную стабильность ПК. Кнопка Q-Flash Plus используется для обновления BIOS без установки CPU, модулей ОЗУ и видеоадаптера. Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE совместима с оперативной памятью DDR5 с объемом до 256 ГБ. Поддерживаются технологии разгона ОЗУ Intel XMP и AMD EXPO. Оба разъема M.2 рассчитаны на установку скоростных твердотельных накопителей NVMe. В оснащение платы входят 2 слота PCI-E x16. Видеокарту можно дополнить контроллером или адаптером PCI-Express любого типоразмера до x16 включительно для расширения функциональных возможностей системы. Преимуществом платы является поддержка скорости проводного сетевого соединения до 2.5 Гбит/с. Интегрированный аудиоадаптер соответствует формату 7.1.
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