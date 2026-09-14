Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 5
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 6
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 7
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 8
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 9
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 10
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 11
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 12
Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738782
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х6
Вес, г.
5

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE

Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE на основе чипсета AMD B650 рассчитана на сборку игрового или универсального компьютера в компактном корпусе. Устройство соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 9000, 8000 G, 8000 и 7000. Функции Smart Fan 6 и FAN STOP гарантируют малошумность и температурную стабильность ПК. Кнопка Q-Flash Plus используется для обновления BIOS без установки CPU, модулей ОЗУ и видеоадаптера. Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE совместима с оперативной памятью DDR5 с объемом до 256 ГБ. Поддерживаются технологии разгона ОЗУ Intel XMP и AMD EXPO. Оба разъема M.2 рассчитаны на установку скоростных твердотельных накопителей NVMe. В оснащение платы входят 2 слота PCI-E x16. Видеокарту можно дополнить контроллером или адаптером PCI-Express любого типоразмера до x16 включительно для расширения функциональных возможностей системы. Преимуществом платы является поддержка скорости проводного сетевого соединения до 2.5 Гбит/с. Интегрированный аудиоадаптер соответствует формату 7.1.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE на основе чипсета AMD B650 рассчитана на сборку игрового или универсального компьютера в компактном корпусе. Устройство соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 9000, 8000 G, 8000 и 7000. Функции Smart Fan 6 и FAN STOP гарантируют малошумность и температурную стабильность ПК. Кнопка Q-Flash Plus используется для обновления BIOS без установки CPU, модулей ОЗУ и видеоадаптера. Материнская плата GIGABYTE B650M AORUS ELITE совместима с оперативной памятью DDR5 с объемом до 256 ГБ. Поддерживаются технологии разгона ОЗУ Intel XMP и AMD EXPO. Оба разъема M.2 рассчитаны на установку скоростных твердотельных накопителей NVMe. В оснащение платы входят 2 слота PCI-E x16. Видеокарту можно дополнить контроллером или адаптером PCI-Express любого типоразмера до x16 включительно для расширения функциональных возможностей системы. Преимуществом платы является поддержка скорости проводного сетевого соединения до 2.5 Гбит/с. Интегрированный аудиоадаптер соответствует формату 7.1.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte B650M AORUS ELITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...