Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5
Материнская плата Gigabyte – это высокотехнологичное решение для создания мощной и надежной системы на базе процессоров AMD. Данная модель оснащена чипсетом AMD B650 и поддерживает процессоры с сокетом AM5, обеспечивая отличную производительность и гибкость для современных вычислительных задач. Основные характеристики данной модели включают в себя четыре слота для модулей памяти стандарта DDR5, с возможностью установки до 192 ГБ оперативной памяти при максимальной частоте 7600 МГц. Это позволяет использовать передовые функции обработки данных и повышает эффективность работы системы. Форм-фактор поддерживаемой памяти – DIMM, что гарантирует удобство при апгрейде и обслуживании. Модель имеет четыре слота M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей, а также три разъема SATA для подключения дополнительных накопителей. Возможности расширения дополняются тремя слотами PCI-E x16 версии 5.0, которые обеспечивают поддержку новейших графических карт и других периферийных устройств. Материнская плата форм-фактора ATX отличается оптимальной компоновкой компонентов и оснащена передовой звуковой схемой 7.1, обеспечивающей чистейший звук для мультимедийных приложений. Несмотря на отсутствие встроенного модуля Wi-Fi, плата предлагает обширные возможности для организации сетевого подключения через проводные интерфейсы. Эта модель от Gigabyte представляет собой сочетание инновационных технологий и традиционного качества, обеспечивая надежность и функциональность для построения современных компьютерных систем. Сборка на базе данной материнской платы станет идеальным решением для энтузиастов, стремящихся получить максимум от своего вычислительного устройства.
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