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Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5

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Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 7
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 10
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 11
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 12
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 13
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 14
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 15
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 16
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 17
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 18
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 19
Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 19
  • Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723061
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
700

Описание товара Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5

Материнская плата Gigabyte – это высокотехнологичное решение для создания мощной и надежной системы на базе процессоров AMD. Данная модель оснащена чипсетом AMD B650 и поддерживает процессоры с сокетом AM5, обеспечивая отличную производительность и гибкость для современных вычислительных задач. Основные характеристики данной модели включают в себя четыре слота для модулей памяти стандарта DDR5, с возможностью установки до 192 ГБ оперативной памяти при максимальной частоте 7600 МГц. Это позволяет использовать передовые функции обработки данных и повышает эффективность работы системы. Форм-фактор поддерживаемой памяти – DIMM, что гарантирует удобство при апгрейде и обслуживании. Модель имеет четыре слота M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей, а также три разъема SATA для подключения дополнительных накопителей. Возможности расширения дополняются тремя слотами PCI-E x16 версии 5.0, которые обеспечивают поддержку новейших графических карт и других периферийных устройств. Материнская плата форм-фактора ATX отличается оптимальной компоновкой компонентов и оснащена передовой звуковой схемой 7.1, обеспечивающей чистейший звук для мультимедийных приложений. Несмотря на отсутствие встроенного модуля Wi-Fi, плата предлагает обширные возможности для организации сетевого подключения через проводные интерфейсы. Эта модель от Gigabyte представляет собой сочетание инновационных технологий и традиционного качества, обеспечивая надежность и функциональность для построения современных компьютерных систем. Сборка на базе данной материнской платы станет идеальным решением для энтузиастов, стремящихся получить максимум от своего вычислительного устройства.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B650 EAGLE 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Описание
Материнская плата Gigabyte – это высокотехнологичное решение для создания мощной и надежной системы на базе процессоров AMD. Данная модель оснащена чипсетом AMD B650 и поддерживает процессоры с сокетом AM5, обеспечивая отличную производительность и гибкость для современных вычислительных задач. Основные характеристики данной модели включают в себя четыре слота для модулей памяти стандарта DDR5, с возможностью установки до 192 ГБ оперативной памяти при максимальной частоте 7600 МГц. Это позволяет использовать передовые функции обработки данных и повышает эффективность работы системы. Форм-фактор поддерживаемой памяти – DIMM, что гарантирует удобство при апгрейде и обслуживании. Модель имеет четыре слота M.2 для высокоскоростных твердотельных накопителей, а также три разъема SATA для подключения дополнительных накопителей. Возможности расширения дополняются тремя слотами PCI-E x16 версии 5.0, которые обеспечивают поддержку новейших графических карт и других периферийных устройств. Материнская плата форм-фактора ATX отличается оптимальной компоновкой компонентов и оснащена передовой звуковой схемой 7.1, обеспечивающей чистейший звук для мультимедийных приложений. Несмотря на отсутствие встроенного модуля Wi-Fi, плата предлагает обширные возможности для организации сетевого подключения через проводные интерфейсы. Эта модель от Gigabyte представляет собой сочетание инновационных технологий и традиционного качества, обеспечивая надежность и функциональность для построения современных компьютерных систем. Сборка на базе данной материнской платы станет идеальным решением для энтузиастов, стремящихся получить максимум от своего вычислительного устройства.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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