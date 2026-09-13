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Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760

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Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 1
Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 2
Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 3
Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 4
Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 5
Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 1
  • Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 2
  • Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 3
  • Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 4
  • Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 5
  • Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718735
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х31
Вес, кг.
1.66

Описание товара Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760

Материнская плата MSI на базе чипсета Intel B760 сочетает компактные размеры 24,4 x 24,4 см и современную функциональность. Поддержка мощной оперативной памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ и четыре слота DIMM позволяют собрать быструю систему для самых требовательных сценариев — от игр до многозадачности. Современный разъём PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новых видеокарт, а два слота M.2 — отличная основа для быстрой работы с SSD-накопителями. Socket LGA 1700 подходит для последних процессоров Intel, а наличие встроенного Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Звуковая схема 7.1 создаёт объёмное звучание — для кино и игр. Благодаря отсутствию поддержки SLI/CrossFire не нужно переплачивать за лишние функции — эта плата рассчитана на прагматичный подход к сборке современных ПК.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO B760




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI на базе чипсета Intel B760 сочетает компактные размеры 24,4 x 24,4 см и современную функциональность. Поддержка мощной оперативной памяти DDR5 объёмом до 256 ГБ и четыре слота DIMM позволяют собрать быструю систему для самых требовательных сценариев — от игр до многозадачности. Современный разъём PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новых видеокарт, а два слота M.2 — отличная основа для быстрой работы с SSD-накопителями. Socket LGA 1700 подходит для последних процессоров Intel, а наличие встроенного Wi-Fi избавляет от лишних проводов. Звуковая схема 7.1 создаёт объёмное звучание — для кино и игр. Благодаря отсутствию поддержки SLI/CrossFire не нужно переплачивать за лишние функции — эта плата рассчитана на прагматичный подход к сборке современных ПК.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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