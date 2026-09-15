Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб.
В наличии
Код товара: 626901
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0/1.1, PS/2, D-Sub, HDMI, 2xDisplayPort, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN RJ-45, 3x аудиоразъема
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, кг.
1.4
Описание товара Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4)
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H DDR4, LGA1700, B760, 4*DDR5, DP+HDMI, 4 SATA 6 Гб/с, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, Type-C, COM*1 port, ATX
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Теги товара: atx
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 2.0/1.1, PS/2, D-Sub, HDMI, 2xDisplayPort, 3xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, LAN RJ-45, 3x аудиоразъема
Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H DDR4, LGA1700, B760, 4*DDR5, DP+HDMI, 4 SATA 6 Гб/с, M2, Audio, Gb LAN, USB 3.2, USB 2.0, Type-C, COM*1 port, ATX
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: atx
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Теги товара: atx
Купить Материнская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4) - по цене 10280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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