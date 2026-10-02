Top.Mail.Ru
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 1
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 2
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 3
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 4
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 5
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 6
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 7
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 8
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 9
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 10
Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 1
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 2
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 3
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 4
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 5
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 6
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 7
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 8
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 9
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 10
  • Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.01

Описание товара Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200

Материнская плата ASRock B650M-H/M.2+ предназначена сборки для рабочей станции, мультимедийного и игрового компьютера. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX, поэтому подходит для установки в условиях ограниченного пространства системного блока. Плата рассчитана на работу с процессором AM5 Ryzen серии 7000 и поддерживает установку 2 модулей оперативной памяти DDR5. Для видеокарты есть слоты расширения PCIe 4.0 x16. Два разъема M.2 и 4 слота SATA позволяют создать объемное хранилище. В один разъем M.2 (Key E) можно установить адаптер беспроводного подключения Wi-Fi. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H 1 Гбит/с гарантирует высокую сетевую производительность, необходимую для создания контента, онлайн-игр и потоковой трансляции. Для вывода графических данных на мониторы есть два разъема HDMI. Система питания 6+1+1 фаз обеспечивает стабильное питание процессора и бесперебойное функционирование материнской платы ASRock B650M-H/M.2+.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock B650M-H/M.2+ предназначена сборки для рабочей станции, мультимедийного и игрового компьютера. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX, поэтому подходит для установки в условиях ограниченного пространства системного блока. Плата рассчитана на работу с процессором AM5 Ryzen серии 7000 и поддерживает установку 2 модулей оперативной памяти DDR5. Для видеокарты есть слоты расширения PCIe 4.0 x16. Два разъема M.2 и 4 слота SATA позволяют создать объемное хранилище. В один разъем M.2 (Key E) можно установить адаптер беспроводного подключения Wi-Fi. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H 1 Гбит/с гарантирует высокую сетевую производительность, необходимую для создания контента, онлайн-игр и потоковой трансляции. Для вывода графических данных на мониторы есть два разъема HDMI. Система питания 6+1+1 фаз обеспечивает стабильное питание процессора и бесперебойное функционирование материнской платы ASRock B650M-H/M.2+.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asrock B650M-H/M.2+, Socket AM5, 2xDDR5-5200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...