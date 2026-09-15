Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC)
**Материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM** — это компактное и надёжное решение для сборки современного ПК. **Основные характеристики:** * разъём LGA1700 для процессоров Intel; * чипсет H610; * поддержка PCIe 4.0; * наличие USB 3.2 Gen 1. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и современный компьютер. Она обеспечивает высокую производительность и широкие возможности для подключения различных устройств. Компактный форм-фактор позволяет разместить плату в небольшом корпусе, что особенно важно при сборке систем с ограниченным пространством. ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и современные технологии.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 850 руб.2963 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 230 руб.3058 руб. в СплитМатеринская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II
-
В наличииЦена 12 270 руб.3068 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 430 руб.3108 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 560 руб.3140 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
-
В наличииЦена 13 840 руб.3460 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO Z790-S WIFI
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX
-
В наличииЦена 14 760 руб. 22 850 руб.3690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC)