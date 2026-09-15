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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC)

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Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621948
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DP, D-Sub, HDMI
Размеры в упаковке, см
22х19х6
Вес, г.
890

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC)

**Материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM** — это компактное и надёжное решение для сборки современного ПК. **Основные характеристики:** * разъём LGA1700 для процессоров Intel; * чипсет H610; * поддержка PCIe 4.0; * наличие USB 3.2 Gen 1. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и современный компьютер. Она обеспечивает высокую производительность и широкие возможности для подключения различных устройств. Компактный форм-фактор позволяет разместить плату в небольшом корпусе, что особенно важно при сборке систем с ограниченным пространством. ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и современные технологии.



Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS D4-CSM (90MB1B20-M0EAYC)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DP, D-Sub, HDMI
Описание
**Материнская плата ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM** — это компактное и надёжное решение для сборки современного ПК. **Основные характеристики:** * разъём LGA1700 для процессоров Intel; * чипсет H610; * поддержка PCIe 4.0; * наличие USB 3.2 Gen 1. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и современный компьютер. Она обеспечивает высокую производительность и широкие возможности для подключения различных устройств. Компактный форм-фактор позволяет разместить плату в небольшом корпусе, что особенно важно при сборке систем с ограниченным пространством. ASUS PRIME H610I-PLUS D4-CSM — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, надёжность и современные технологии.


Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
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Отзывы


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