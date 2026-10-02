Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Чипсет
Intel W790
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643970
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Ширина, см
33
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel W790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
7
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 3.2 Gen 2x2, 4xUSB Type-A 3.2 Gen 2, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 2xUSB 2.0, 1xVGA, 5x Аудио разъемов, 2x Intel dual 10Gb Ethernet, 1x Realtek 1Gb Ethernet, 1x Optical S/PDIF
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х39
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0)

Серверная материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE предусматривает сокет LGA 4677 и поддерживает подключение процессоров Intel Xeon W-2400 и W-3400. На базе представленного устройства можно создать сборку с использованием оперативной памяти DDR5 объемом до 2 ТБ. Для модулей ОЗУ предусмотрено 8 слотов. Серверная материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE поддерживает подключение различных накопителей данных благодаря присутствию в конструкции 8 портов SATA и 3 разъемов M.2. Устройство оснащено модулем удаленного управления IPMI и LAN-разъемом для удаленного администрирования.



Теги товара: ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Ширина, см
33
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel W790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
7
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 3.2 Gen 2x2, 4xUSB Type-A 3.2 Gen 2, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 2xUSB 2.0, 1xVGA, 5x Аудио разъемов, 2x Intel dual 10Gb Ethernet, 1x Realtek 1Gb Ethernet, 1x Optical S/PDIF
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE предусматривает сокет LGA 4677 и поддерживает подключение процессоров Intel Xeon W-2400 и W-3400. На базе представленного устройства можно создать сборку с использованием оперативной памяти DDR5 объемом до 2 ТБ. Для модулей ОЗУ предусмотрено 8 слотов. Серверная материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE поддерживает подключение различных накопителей данных благодаря присутствию в конструкции 8 портов SATA и 3 разъемов M.2. Устройство оснащено модулем удаленного управления IPMI и LAN-разъемом для удаленного администрирования.


Теги товара: ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...