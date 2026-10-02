Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Чипсет
Intel W790
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643970
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Ширина, см
33
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel W790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
7
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 3.2 Gen 2x2, 4xUSB Type-A 3.2 Gen 2, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 2xUSB 2.0, 1xVGA, 5x Аудио разъемов, 2x Intel dual 10Gb Ethernet, 1x Realtek 1Gb Ethernet, 1x Optical S/PDIF
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х39
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0)
Серверная материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE предусматривает сокет LGA 4677 и поддерживает подключение процессоров Intel Xeon W-2400 и W-3400. На базе представленного устройства можно создать сборку с использованием оперативной памяти DDR5 объемом до 2 ТБ. Для модулей ОЗУ предусмотрено 8 слотов. Серверная материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE поддерживает подключение различных накопителей данных благодаря присутствию в конструкции 8 портов SATA и 3 разъемов M.2. Устройство оснащено модулем удаленного управления IPMI и LAN-разъемом для удаленного администрирования.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
SSI EEB
Ширина, см
33
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel W790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 4677
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
8
Максимальный объем памяти
2048
Максимальная частота памяти
6800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
7
Разъемы SATA, шт
8
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 3.2 Gen 2x2, 4xUSB Type-A 3.2 Gen 2, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C, 2xUSB 2.0, 1xVGA, 5x Аудио разъемов, 2x Intel dual 10Gb Ethernet, 1x Realtek 1Gb Ethernet, 1x Optical S/PDIF
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Серверная материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE предусматривает сокет LGA 4677 и поддерживает подключение процессоров Intel Xeon W-2400 и W-3400. На базе представленного устройства можно создать сборку с использованием оперативной памяти DDR5 объемом до 2 ТБ. Для модулей ОЗУ предусмотрено 8 слотов. Серверная материнская плата ASUS Pro WS W790E-SAGE SE поддерживает подключение различных накопителей данных благодаря присутствию в конструкции 8 портов SATA и 3 разъемов M.2. Устройство оснащено модулем удаленного управления IPMI и LAN-разъемом для удаленного администрирования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата Asus PRO WS W790E-SAGE SE (90MB1C20-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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