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Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2)

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Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2) - фото 1
Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2) - фото 2
Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H510
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2) - фото 1
  • Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2) - фото 2
  • Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634455
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22
Чипсет
Intel H510
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, D-Sub, DVI-D, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, PS/2, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0
Размеры в упаковке, см
22х17х17
Вес, г.
720

Описание товара Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2)

Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, в том числе геймерами, и широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты и материалы. Имеет качественную аудиосистему, с которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты и разъемы.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Afox H510 (IH510-MA2-V2)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22
Чипсет
Intel H510
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр, D-Sub, DVI-D, HDMI, PCI-Ex1, PCI-Ex16, PS/2, RJ45, SATA 6 гб/с, USB 2.0
Описание
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, в том числе геймерами, и широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты и материалы. Имеет качественную аудиосистему, с которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты и разъемы.


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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