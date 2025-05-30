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Материнская плата Gigabyte B550M K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B550M K

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Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 5
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 6
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 7
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 8
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 9
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 10
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 11
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 12
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 13
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 14
Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte B550M K - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602856
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
5.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, г.
775

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M K

Материнская плата GIGABYTE B550M K обладает свойствами производительной и надежной основы для универсального системного блока. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и поддерживает работу с процессором AMD (разъем подключения AM4). Для подключения графического адаптера, модулей оперативной памяти и накопителей предусмотрены разъемы PCI-Ex16, DIMM DDR4, M.2 и SATA. GIGABYTE B550M K оборудована сетевым адаптером со скоростью 1 Гбит/с. Для периферийных устройств есть порты USB, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Надежная элементная база с протестированными компонентами гарантирует исключительную стабильность, а фирменные утилиты помогают контролировать параметры и осуществлять их настройку.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550M K

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл во время, продукт работает, заявлянные характеристики совпадают. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Динабурский Дмитрий Александрович

Достоинства:


Комментарий:
хорошая бюджетная мать под ам5, единственный минус, при первом пуске ругался на ОЗУ в первом слоте, поставил во второй и все норм. Дополняю инфу, если у вас 1-2 плашки ОЗУ втыкайте ее/их в 1 и 3 слот. Нашел мануал по материнки, для соло и дуал режима 1 и 3 слот
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Руслан Н.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая материнка, работает в связке с процессором AND RYZEN 5 8400F видео RADEON 6700 XT 10GB Оперативная память 32GB. для недорогой сборки в самый раз. Киберпанк 50 FPS в среднем.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая материнская плата, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бюджетник , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
какая либо защитная упаковка отсутствовала, просто коробка с этикеткой маркетплейса, даже пломбы на вскрытие коробки не стояло, в теории могли подменить при транспортировке или вытащить, но внутри лежало то что заказывал никаких замечаний к товару при первичном осмотре. товар новый следов эксплуатации не выявлено, в комплекте заглушка на заднюю часть корпуса и чата кабель. инструкция без русского языка но имеется уже хорошо. остальные детали сборки ещё в пути проверить в работе пока не на чем в целом покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
товар так на 3-4 по бюджетным, Сразу если меломаны гототовтесь на звуковую внешнию от 3-5т.р так как чип аудио когбудто с маленького радио ещё причем какого-нибудь китайского контейнеровского происхождения . Как внешка за 200р, лучше добавить и с норм чипсетом аудио взять!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка средняя,к сожалению не опечатана была,но пакет был. к сожалению нет процессора чтобы протестировать.пришла вроде целая
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
неплохо работает с 7500 +32gb 6800
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги. Пользуюсь с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Алексей У.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая! Прошилась без проблем. Оперативку воткнул с частотой больше, чем заявлено у материнки, схавала без проблем, частоту держит.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, как с магазина! Единственный минус, слоты под ОЗУ тяжело вставлялось, будьте аккуратны!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для сборки себе. 4 слота для ddr5, ryzen 5 8400f. Есть какое то охлаждение питания
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Илман Э.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнка, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё, что нужно для сборки на АМ5, присутствует. Радиатор зоны VRM точно позволит ставить любой шестиядерный процессор, 4 слота под оперативную память позволяет в будущем увеличивать её объём. В моём случае работает с Ryzen 5 8400f, оперативная память двумя планками с частотой 6000 МГц, NVMe на 1 террабайт. Завелось всё сразу и без танцев с бубном.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Даниил Я.

Достоинства:


Комментарий:
Всё ок, взял материнку в качестве тестового. заводилась без лишних манипуляций с r5 7500f, 7700, на 8000-ю серию проблема решилась как только ссд подкинул с виндой
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Aaron

Достоинства:


Комментарий:
У кого проблемы с запуском перед прошивкой биоса подключите бипер и если 3 пика то проблемс в озу. Как писали ниже. Потыкайте плашки в разные слоты. У меня 1 плашка завелась в крайнем правом слоте) P.s 8400f спокойно заводится из коробки.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Михаил Ц.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, спасибо продавцу! рекомендую. с коробки встал 8400f Kingston DDR 5 -5200.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
никита п.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел внешне целым, как проверю работоспособность, дополню отзыв. Товар оказался полностью рабочий, однако из коробки отказался работать с райзенами 8000-ной серии.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Не удовлетворило крепление оперативной памяти с 1 из 4 была проблема плашка не до конца защелкивалась. Помогло несколько раз достать и вставить. И всё заработало, при установки будьте окуратны
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Артем Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое, проверю на работе дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Согнуты две ножки сокета. Выровняли, запустилась.



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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
5.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4733 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата GIGABYTE B550M K обладает свойствами производительной и надежной основы для универсального системного блока. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и поддерживает работу с процессором AMD (разъем подключения AM4). Для подключения графического адаптера, модулей оперативной памяти и накопителей предусмотрены разъемы PCI-Ex16, DIMM DDR4, M.2 и SATA. GIGABYTE B550M K оборудована сетевым адаптером со скоростью 1 Гбит/с. Для периферийных устройств есть порты USB, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Надежная элементная база с протестированными компонентами гарантирует исключительную стабильность, а фирменные утилиты помогают контролировать параметры и осуществлять их настройку.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Иван

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл во время, продукт работает, заявлянные характеристики совпадают. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Динабурский Дмитрий Александрович

Достоинства:


Комментарий:
хорошая бюджетная мать под ам5, единственный минус, при первом пуске ругался на ОЗУ в первом слоте, поставил во второй и все норм. Дополняю инфу, если у вас 1-2 плашки ОЗУ втыкайте ее/их в 1 и 3 слот. Нашел мануал по материнки, для соло и дуал режима 1 и 3 слот
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Руслан Н.

Достоинства:


Комментарий:
неплохая материнка, работает в связке с процессором AND RYZEN 5 8400F видео RADEON 6700 XT 10GB Оперативная память 32GB. для недорогой сборки в самый раз. Киберпанк 50 FPS в среднем.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая материнская плата, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей Я.

Достоинства:


Комментарий:
хороший бюджетник , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
какая либо защитная упаковка отсутствовала, просто коробка с этикеткой маркетплейса, даже пломбы на вскрытие коробки не стояло, в теории могли подменить при транспортировке или вытащить, но внутри лежало то что заказывал никаких замечаний к товару при первичном осмотре. товар новый следов эксплуатации не выявлено, в комплекте заглушка на заднюю часть корпуса и чата кабель. инструкция без русского языка но имеется уже хорошо. остальные детали сборки ещё в пути проверить в работе пока не на чем в целом покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
товар так на 3-4 по бюджетным, Сразу если меломаны гототовтесь на звуковую внешнию от 3-5т.р так как чип аудио когбудто с маленького радио ещё причем какого-нибудь китайского контейнеровского происхождения . Как внешка за 200р, лучше добавить и с норм чипсетом аудио взять!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Иван А.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка средняя,к сожалению не опечатана была,но пакет был. к сожалению нет процессора чтобы протестировать.пришла вроде целая
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Егор Б.

Достоинства:


Комментарий:
неплохо работает с 7500 +32gb 6800
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги. Пользуюсь с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Алексей У.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая! Прошилась без проблем. Оперативку воткнул с частотой больше, чем заявлено у материнки, схавала без проблем, частоту держит.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, как с магазина! Единственный минус, слоты под ОЗУ тяжело вставлялось, будьте аккуратны!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для сборки себе. 4 слота для ddr5, ryzen 5 8400f. Есть какое то охлаждение питания
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Илман Э.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная материнка, я доволен
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Всё, что нужно для сборки на АМ5, присутствует. Радиатор зоны VRM точно позволит ставить любой шестиядерный процессор, 4 слота под оперативную память позволяет в будущем увеличивать её объём. В моём случае работает с Ryzen 5 8400f, оперативная память двумя планками с частотой 6000 МГц, NVMe на 1 террабайт. Завелось всё сразу и без танцев с бубном.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Даниил Я.

Достоинства:


Комментарий:
Всё ок, взял материнку в качестве тестового. заводилась без лишних манипуляций с r5 7500f, 7700, на 8000-ю серию проблема решилась как только ссд подкинул с виндой
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Aaron

Достоинства:


Комментарий:
У кого проблемы с запуском перед прошивкой биоса подключите бипер и если 3 пика то проблемс в озу. Как писали ниже. Потыкайте плашки в разные слоты. У меня 1 плашка завелась в крайнем правом слоте) P.s 8400f спокойно заводится из коробки.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Михаил Ц.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, спасибо продавцу! рекомендую. с коробки встал 8400f Kingston DDR 5 -5200.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
никита п.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел внешне целым, как проверю работоспособность, дополню отзыв. Товар оказался полностью рабочий, однако из коробки отказался работать с райзенами 8000-ной серии.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Не удовлетворило крепление оперативной памяти с 1 из 4 была проблема плашка не до конца защелкивалась. Помогло несколько раз достать и вставить. И всё заработало, при установки будьте окуратны
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Артем Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое, проверю на работе дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Согнуты две ножки сокета. Выровняли, запустилась.


Материнская плата Gigabyte B550M K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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