Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI представляет собой надежную и практичную основу для сборки недорогих, но производительных систем. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров, а также для стартовых игровых ПК, ориентированных на популярные онлайн-проекты и нетребовательные ААА-игры. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая стабильную работу без переплат за избыточные функции.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Данный чипсет не поддерживает разгон процессора, что делает его логичным выбором для заблокированных CPU, фокусируясь на стабильности и долговечности. Компактный форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей и установки других компонентов.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что является экономически выгодным решением, позволяя использовать доступные и проверенные временем модули. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц при активации XMP-профиля. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4 для быстрых NVMe SSD, и четыре порта SATA 6 Гбит/с для традиционных дисков.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME H610M-R D4-SI спроектирована с расчетом на процессоры с умеренным энергопотреблением. Она включает в себя качественные компоненты, обеспечивающие стабильное напряжение для CPU-ядер под стандартными нагрузками. Питание на процессор подается через один 8-контактный разъем, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей Core i3 и i5, гарантируя их надежную работу в повседневных задачах и играх.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели ввода-вывода расположен базовый, но достаточный для большинства пользователей набор портов. Он включает порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики, сетевой порт Gigabit Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету и стандартный набор аудиоразъемов. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное воспроизведение звука для игр и просмотра контента.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших CPU 13-го или 14-го поколения. Эта модель является базовым решением и не предназначена для экстремального разгона или использования флагманских процессоров Core i7/i9, так как ее система питания не рассчитана на столь высокие нагрузки. Для начинающих сборщиков это отличный вариант благодаря простоте установки и настройки, но важно обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для эффективного охлаждения всех компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI представляет собой надежную и практичную основу для сборки недорогих, но производительных систем. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров, а также для стартовых игровых ПК, ориентированных на популярные онлайн-проекты и нетребовательные ААА-игры. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая стабильную работу без переплат за избыточные функции.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Данный чипсет не поддерживает разгон процессора, что делает его логичным выбором для заблокированных CPU, фокусируясь на стабильности и долговечности. Компактный форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей и установки других компонентов.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что является экономически выгодным решением, позволяя использовать доступные и проверенные временем модули. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц при активации XMP-профиля. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4 для быстрых NVMe SSD, и четыре порта SATA 6 Гбит/с для традиционных дисков.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME H610M-R D4-SI спроектирована с расчетом на процессоры с умеренным энергопотреблением. Она включает в себя качественные компоненты, обеспечивающие стабильное напряжение для CPU-ядер под стандартными нагрузками. Питание на процессор подается через один 8-контактный разъем, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей Core i3 и i5, гарантируя их надежную работу в повседневных задачах и играх.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели ввода-вывода расположен базовый, но достаточный для большинства пользователей набор портов. Он включает порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики, сетевой порт Gigabit Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету и стандартный набор аудиоразъемов. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное воспроизведение звука для игр и просмотра контента.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших CPU 13-го или 14-го поколения. Эта модель является базовым решением и не предназначена для экстремального разгона или использования флагманских процессоров Core i7/i9, так как ее система питания не рассчитана на столь высокие нагрузки. Для начинающих сборщиков это отличный вариант благодаря простоте установки и настройки, но важно обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для эффективного охлаждения всех компонентов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная плата, рабочая. Брал для замены неисправной от Гигобайт. i3 10105f , RX5700, 16Gb DDR4. Из плюсов- наличие восьми фаз питания CPU, m2 nvme, pci-e 4.0, цена. Из минусов - отсутствие радиаторов на мосфетах фаз питания, поэтому ставить процессор, мощнее i5 65w не стоит.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная плата, рабочая. Брал для замены неисправной от Гигобайт. i3 10105f , RX5700, 16Gb DDR4. Из плюсов- наличие восьми фаз питания CPU, m2 nvme, pci-e 4.0, цена. Из минусов - отсутствие радиаторов на мосфетах фаз питания, поэтому ставить процессор, мощнее i5 65w не стоит.