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Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI

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Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569988
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
RJ-45, HDMI, DVI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 2 x PS/2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.6
Высота, см
19.3
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, HDMI, DVI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 2 x PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
870

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI представляет собой надежную и практичную основу для сборки недорогих, но производительных систем. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров, а также для стартовых игровых ПК, ориентированных на популярные онлайн-проекты и нетребовательные ААА-игры. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Данный чипсет не поддерживает разгон процессора, что делает его логичным выбором для заблокированных CPU, фокусируясь на стабильности и долговечности. Компактный форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей и установки других компонентов.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что является экономически выгодным решением, позволяя использовать доступные и проверенные временем модули. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц при активации XMP-профиля. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4 для быстрых NVMe SSD, и четыре порта SATA 6 Гбит/с для традиционных дисков.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME H610M-R D4-SI спроектирована с расчетом на процессоры с умеренным энергопотреблением. Она включает в себя качественные компоненты, обеспечивающие стабильное напряжение для CPU-ядер под стандартными нагрузками. Питание на процессор подается через один 8-контактный разъем, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей Core i3 и i5, гарантируя их надежную работу в повседневных задачах и играх.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода расположен базовый, но достаточный для большинства пользователей набор портов. Он включает порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики, сетевой порт Gigabit Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету и стандартный набор аудиоразъемов. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное воспроизведение звука для игр и просмотра контента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших CPU 13-го или 14-го поколения. Эта модель является базовым решением и не предназначена для экстремального разгона или использования флагманских процессоров Core i7/i9, так как ее система питания не рассчитана на столь высокие нагрузки. Для начинающих сборщиков это отличный вариант благодаря простоте установки и настройки, но важно обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для эффективного охлаждения всех компонентов.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI

Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная плата, рабочая. Брал для замены неисправной от Гигобайт. i3 10105f , RX5700, 16Gb DDR4. Из плюсов- наличие восьми фаз питания CPU, m2 nvme, pci-e 4.0, цена. Из минусов - отсутствие радиаторов на мосфетах фаз питания, поэтому ставить процессор, мощнее i5 65w не стоит.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
RJ-45, HDMI, DVI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 2 x PS/2
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.6
Высота, см
19.3
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
нет
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
RJ-45, HDMI, DVI, VGA, 2 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 2 x PS/2, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610M-R D4-SI представляет собой надежную и практичную основу для сборки недорогих, но производительных систем. Она идеально подходит для создания офисных рабочих станций, домашних мультимедийных центров, а также для стартовых игровых ПК, ориентированных на популярные онлайн-проекты и нетребовательные ААА-игры. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров Intel Core i3 и Core i5 12-го, 13-го и 14-го поколений без индекса "K", обеспечивая стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700. Данный чипсет не поддерживает разгон процессора, что делает его логичным выбором для заблокированных CPU, фокусируясь на стабильности и долговечности. Компактный форм-фактор Micro-ATX обеспечивает отличную совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных, оставляя достаточно пространства для удобной прокладки кабелей и установки других компонентов.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что является экономически выгодным решением, позволяя использовать доступные и проверенные временем модули. Поддерживается двухканальный режим работы с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц при активации XMP-профиля. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для накопителей - один слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4 для быстрых NVMe SSD, и четыре порта SATA 6 Гбит/с для традиционных дисков.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME H610M-R D4-SI спроектирована с расчетом на процессоры с умеренным энергопотреблением. Она включает в себя качественные компоненты, обеспечивающие стабильное напряжение для CPU-ядер под стандартными нагрузками. Питание на процессор подается через один 8-контактный разъем, чего вполне достаточно для рекомендуемых моделей Core i3 и i5, гарантируя их надежную работу в повседневных задачах и играх.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода расположен базовый, но достаточный для большинства пользователей набор портов. Он включает порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для использования встроенной в процессор графики, сетевой порт Gigabit Ethernet для стабильного проводного подключения к интернету и стандартный набор аудиоразъемов. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное воспроизведение звука для игр и просмотра контента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших CPU 13-го или 14-го поколения. Эта модель является базовым решением и не предназначена для экстремального разгона или использования флагманских процессоров Core i7/i9, так как ее система питания не рассчитана на столь высокие нагрузки. Для начинающих сборщиков это отличный вариант благодаря простоте установки и настройки, но важно обеспечить хорошую вентиляцию в корпусе для эффективного охлаждения всех компонентов.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная плата, рабочая. Брал для замены неисправной от Гигобайт. i3 10105f , RX5700, 16Gb DDR4. Из плюсов- наличие восьми фаз питания CPU, m2 nvme, pci-e 4.0, цена. Из минусов - отсутствие радиаторов на мосфетах фаз питания, поэтому ставить процессор, мощнее i5 65w не стоит.


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