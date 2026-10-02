Материнская плата Maxsun (MS-CHALLENGER B760M-F)
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636907
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х25х5
Вес, г.
720
Описание товара Материнская плата Maxsun (MS-CHALLENGER B760M-F)
Материнская плата MaxSun Challenger B760M-F станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H760 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 2 разъема M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.
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Материнская плата MaxSun Challenger B760M-F станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H760 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 3 разъема SATAIII и 2 разъема M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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