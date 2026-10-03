Top.Mail.Ru
Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 1
Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 2
Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 3
Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 4
Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 1
  • Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 2
  • Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 3
  • Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 4
  • Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 810 руб. 
Начислим 109 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 458247
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4
6 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
от 1866 до 4600 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
840

Описание товара Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4

Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen 3-го поколения и AMD Ryzen 4000 G-серии. Поддержка памяти DDR4 с частотой до 4600 МГц (в режиме разгона). Высокоскоростные интерфейсы: PCIe 4.0, Lightning Gen4 x4 M.2. Технология Core Boost: Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности. DDR4 Boost: Передовые технологии для передачи данных для лучшей производительности и стабильности. Печатная плата с увеличенным содержанием меди: Усовершенствованная конструкция печатной платы повышает теплоотдачу и надежность работы. Аудиосистема Audio Boost: звук студийного качества. Приложение Dragon Center: программное обеспечение с дружественным интерфейсом, объединяющее различные утилиты MSI.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Форм-фактор
micro-ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
от 1866 до 4600 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
12 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Страна производитель
Китай
Описание
Поддержка десктопных процессоров AMD Ryzen 3-го поколения и AMD Ryzen 4000 G-серии. Поддержка памяти DDR4 с частотой до 4600 МГц (в режиме разгона). Высокоскоростные интерфейсы: PCIe 4.0, Lightning Gen4 x4 M.2. Технология Core Boost: Продуманная разводка премиум класса готовая к максимальной производительности. DDR4 Boost: Передовые технологии для передачи данных для лучшей производительности и стабильности. Печатная плата с увеличенным содержанием меди: Усовершенствованная конструкция печатной платы повышает теплоотдачу и надежность работы. Аудиосистема Audio Boost: звук студийного качества. Приложение Dragon Center: программное обеспечение с дружественным интерфейсом, объединяющее различные утилиты MSI.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI B550M-A PRO Socket AM4 - по цене 6810 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...