Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0
Материнская плата ASUS PRIME H610M-K D4 — это надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Она поддерживает процессоры на сокете LGA1700 и предлагает широкий спектр возможностей для подключения различных компонентов. Основные характеристики: * Форм-фактор: micro-ATX. * Поддержка процессоров: LGA1700. * Слоты для памяти: 2 x DDR4. * Слоты для расширения: PCI Express x16, PCI Express x1. * Поддержка M.2 для высокоскоростного хранения данных. * Графические интерфейсы: VGA, HDMI. * Сетевые возможности: GLAN. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для работы, игр или других задач. Она обеспечивает высокую производительность и стабильность работы системы, а также широкие возможности для апгрейда в будущем.
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Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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