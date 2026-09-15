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Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0

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Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 1
Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 2
Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 3
Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 4
Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 5
Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 6
Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 7
Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 5
  • Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 6
  • Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 7
  • Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 517946
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0

Материнская плата ASUS PRIME H610M-K D4 — это надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Она поддерживает процессоры на сокете LGA1700 и предлагает широкий спектр возможностей для подключения различных компонентов. Основные характеристики: * Форм-фактор: micro-ATX. * Поддержка процессоров: LGA1700. * Слоты для памяти: 2 x DDR4. * Слоты для расширения: PCI Express x16, PCI Express x1. * Поддержка M.2 для высокоскоростного хранения данных. * Графические интерфейсы: VGA, HDMI. * Сетевые возможности: GLAN. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для работы, игр или других задач. Она обеспечивает высокую производительность и стабильность работы системы, а также широкие возможности для апгрейда в будущем.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
20.3
Высота, см
23.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Описание
Материнская плата ASUS PRIME H610M-K D4 — это надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Она поддерживает процессоры на сокете LGA1700 и предлагает широкий спектр возможностей для подключения различных компонентов. Основные характеристики: * Форм-фактор: micro-ATX. * Поддержка процессоров: LGA1700. * Слоты для памяти: 2 x DDR4. * Слоты для расширения: PCI Express x16, PCI Express x1. * Поддержка M.2 для высокоскоростного хранения данных. * Графические интерфейсы: VGA, HDMI. * Сетевые возможности: GLAN. Эта материнская плата идеально подходит для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для работы, игр или других задач. Она обеспечивает высокую производительность и стабильность работы системы, а также широкие возможности для апгрейда в будущем.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Отзывы


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