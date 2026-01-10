Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 представляет собой сбалансированное и надежное решение для сборки современных домашних и офисных компьютеров. Она идеально подходит для создания производительной системы без лишних затрат, ориентированной на процессоры Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений на сокете LGA1700. Эта плата станет отличной основой для игрового ПК начального и среднего уровня, способного справиться с популярными играми в разрешении 1080p, а также для рабочей станции, используемой для повседневных задач, работы с документами и мультимедиа.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, который предлагает оптимальное соотношение функциональности и цены, поддерживая разгон оперативной памяти через XMP-профили. Плата оснащена сокетом LGA1700, обеспечивая совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, Asus PRIME B760M-K D4 позволяет собрать систему как в небольшом корпусе для экономии места, так и в стандартном Mid-Tower с лучшим потенциалом для охлаждения.
Память и расширение
Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет существенно сэкономить при сборке нового ПК или использовать модули из предыдущей системы. Два слота DIMM поддерживают установку до 64 ГБ памяти в двухканальном режиме на частоте до 5333 МГц (в режиме разгона), обеспечивая высокую производительность в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по протоколу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, включающей качественные компоненты и радиаторы для охлаждения силовых элементов. Такая конфигурация обеспечивает стабильное питание для процессоров уровня Core i5 без перегрева даже при длительных нагрузках, что критически важно для игровой производительности и стабильности системы в целом. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположены все необходимые порты для комфортной работы: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для подключения мониторов к встроенной графике, а также гигабитный сетевой порт Realtek для стабильного проводного подключения к интернету. За звук отвечает качественный аудиокодек Realtek, поддерживающий 7.1-канальное звучание. На плате также присутствуют разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync, что позволяет персонализировать внешний вид сборки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, и помните, что эта плата использует оперативную память типа DDR4, а не DDR5. Хотя подсистема питания надежна для процессоров среднего класса, она не рассчитана на экстремальный разгон и постоянное использование топовых моделей Core i9 под максимальной нагрузкой. Для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить перед сборкой или выполнить с помощью совместимого процессора предыдущего поколения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 представляет собой сбалансированное и надежное решение для сборки современных домашних и офисных компьютеров. Она идеально подходит для создания производительной системы без лишних затрат, ориентированной на процессоры Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений на сокете LGA1700. Эта плата станет отличной основой для игрового ПК начального и среднего уровня, способного справиться с популярными играми в разрешении 1080p, а также для рабочей станции, используемой для повседневных задач, работы с документами и мультимедиа.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет Intel B760, который предлагает оптимальное соотношение функциональности и цены, поддерживая разгон оперативной памяти через XMP-профили. Плата оснащена сокетом LGA1700, обеспечивая совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, Asus PRIME B760M-K D4 позволяет собрать систему как в небольшом корпусе для экономии места, так и в стандартном Mid-Tower с лучшим потенциалом для охлаждения.
Память и расширение
Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет существенно сэкономить при сборке нового ПК или использовать модули из предыдущей системы. Два слота DIMM поддерживают установку до 64 ГБ памяти в двухканальном режиме на частоте до 5333 МГц (в режиме разгона), обеспечивая высокую производительность в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по протоколу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, включающей качественные компоненты и радиаторы для охлаждения силовых элементов. Такая конфигурация обеспечивает стабильное питание для процессоров уровня Core i5 без перегрева даже при длительных нагрузках, что критически важно для игровой производительности и стабильности системы в целом. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположены все необходимые порты для комфортной работы: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для подключения мониторов к встроенной графике, а также гигабитный сетевой порт Realtek для стабильного проводного подключения к интернету. За звук отвечает качественный аудиокодек Realtek, поддерживающий 7.1-канальное звучание. На плате также присутствуют разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync, что позволяет персонализировать внешний вид сборки.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, и помните, что эта плата использует оперативную память типа DDR4, а не DDR5. Хотя подсистема питания надежна для процессоров среднего класса, она не рассчитана на экстремальный разгон и постоянное использование топовых моделей Core i9 под максимальной нагрузкой. Для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить перед сборкой или выполнить с помощью совместимого процессора предыдущего поколения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. С i512400f завелась сразу. Только не посмотрел что разъем для вентилятора мат платы один. Ну и ладно. Система получилась холодная и тихая.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, упакована как надо, установил, работает, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Лично я считаю, что эта карта одна из лучших на b760m чипсете. В ней есть все интерфейсы, которые нужны для сборки игрового пк. И по сравнению со своими конкурентами имеет охлаждение врм, при этом стоит дешевле их. Однозначно рекомендую это материнку. Все пришло в целости и сохранности, спасибо. Я лично 40 штук за последние 2 месяца купил.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. С i512400f завелась сразу. Только не посмотрел что разъем для вентилятора мат платы один. Ну и ладно. Система получилась холодная и тихая.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, упакована как надо, установил, работает, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Лично я считаю, что эта карта одна из лучших на b760m чипсете. В ней есть все интерфейсы, которые нужны для сборки игрового пк. И по сравнению со своими конкурентами имеет охлаждение врм, при этом стоит дешевле их. Однозначно рекомендую это материнку. Все пришло в целости и сохранности, спасибо. Я лично 40 штук за последние 2 месяца купил.