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Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)

3 Отзывы
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Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602844
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
8 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4хUSB 3.0, 2хUSB 2.0
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26
Высота, см
5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 4000 МГц, 4266 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 5000 МГц, 5066 МГц, 5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 представляет собой сбалансированное и надежное решение для сборки современных домашних и офисных компьютеров. Она идеально подходит для создания производительной системы без лишних затрат, ориентированной на процессоры Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений на сокете LGA1700. Эта плата станет отличной основой для игрового ПК начального и среднего уровня, способного справиться с популярными играми в разрешении 1080p, а также для рабочей станции, используемой для повседневных задач, работы с документами и мультимедиа.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, который предлагает оптимальное соотношение функциональности и цены, поддерживая разгон оперативной памяти через XMP-профили. Плата оснащена сокетом LGA1700, обеспечивая совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, Asus PRIME B760M-K D4 позволяет собрать систему как в небольшом корпусе для экономии места, так и в стандартном Mid-Tower с лучшим потенциалом для охлаждения.

Память и расширение

Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет существенно сэкономить при сборке нового ПК или использовать модули из предыдущей системы. Два слота DIMM поддерживают установку до 64 ГБ памяти в двухканальном режиме на частоте до 5333 МГц (в режиме разгона), обеспечивая высокую производительность в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по протоколу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, включающей качественные компоненты и радиаторы для охлаждения силовых элементов. Такая конфигурация обеспечивает стабильное питание для процессоров уровня Core i5 без перегрева даже при длительных нагрузках, что критически важно для игровой производительности и стабильности системы в целом. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для комфортной работы: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для подключения мониторов к встроенной графике, а также гигабитный сетевой порт Realtek для стабильного проводного подключения к интернету. За звук отвечает качественный аудиокодек Realtek, поддерживающий 7.1-канальное звучание. На плате также присутствуют разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync, что позволяет персонализировать внешний вид сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, и помните, что эта плата использует оперативную память типа DDR4, а не DDR5. Хотя подсистема питания надежна для процессоров среднего класса, она не рассчитана на экстремальный разгон и постоянное использование топовых моделей Core i9 под максимальной нагрузкой. Для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить перед сборкой или выполнить с помощью совместимого процессора предыдущего поколения.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. С i512400f завелась сразу. Только не посмотрел что разъем для вентилятора мат платы один. Ну и ладно. Система получилась холодная и тихая.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, упакована как надо, установил, работает, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Лично я считаю, что эта карта одна из лучших на b760m чипсете. В ней есть все интерфейсы, которые нужны для сборки игрового пк. И по сравнению со своими конкурентами имеет охлаждение врм, при этом стоит дешевле их. Однозначно рекомендую это материнку. Все пришло в целости и сохранности, спасибо. Я лично 40 штук за последние 2 месяца купил.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
4хUSB 3.0, 2хUSB 2.0
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
26
Высота, см
5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Развернуть
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 4000 МГц, 4266 МГц, 4400 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 5000 МГц, 5066 МГц, 5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 представляет собой сбалансированное и надежное решение для сборки современных домашних и офисных компьютеров. Она идеально подходит для создания производительной системы без лишних затрат, ориентированной на процессоры Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений на сокете LGA1700. Эта плата станет отличной основой для игрового ПК начального и среднего уровня, способного справиться с популярными играми в разрешении 1080p, а также для рабочей станции, используемой для повседневных задач, работы с документами и мультимедиа.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B760, который предлагает оптимальное соотношение функциональности и цены, поддерживая разгон оперативной памяти через XMP-профили. Плата оснащена сокетом LGA1700, обеспечивая совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, Asus PRIME B760M-K D4 позволяет собрать систему как в небольшом корпусе для экономии места, так и в стандартном Mid-Tower с лучшим потенциалом для охлаждения.

Память и расширение

Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет существенно сэкономить при сборке нового ПК или использовать модули из предыдущей системы. Два слота DIMM поддерживают установку до 64 ГБ памяти в двухканальном режиме на частоте до 5333 МГц (в режиме разгона), обеспечивая высокую производительность в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - два слота M.2, работающих по протоколу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, включающей качественные компоненты и радиаторы для охлаждения силовых элементов. Такая конфигурация обеспечивает стабильное питание для процессоров уровня Core i5 без перегрева даже при длительных нагрузках, что критически важно для игровой производительности и стабильности системы в целом. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположены все необходимые порты для комфортной работы: несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, видеовыходы HDMI и D-Sub (VGA) для подключения мониторов к встроенной графике, а также гигабитный сетевой порт Realtek для стабильного проводного подключения к интернету. За звук отвечает качественный аудиокодек Realtek, поддерживающий 7.1-канальное звучание. На плате также присутствуют разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync, что позволяет персонализировать внешний вид сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA1700, и помните, что эта плата использует оперативную память типа DDR4, а не DDR5. Хотя подсистема питания надежна для процессоров среднего класса, она не рассчитана на экстремальный разгон и постоянное использование топовых моделей Core i9 под максимальной нагрузкой. Для процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит уточнить перед сборкой или выполнить с помощью совместимого процессора предыдущего поколения.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. С i512400f завелась сразу. Только не посмотрел что разъем для вентилятора мат платы один. Ну и ладно. Система получилась холодная и тихая.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, упакована как надо, установил, работает, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Георгий А.

Достоинства:


Комментарий:
Лично я считаю, что эта карта одна из лучших на b760m чипсете. В ней есть все интерфейсы, которые нужны для сборки игрового пк. И по сравнению со своими конкурентами имеет охлаждение врм, при этом стоит дешевле их. Однозначно рекомендую это материнку. Все пришло в целости и сохранности, спасибо. Я лично 40 штук за последние 2 месяца купил.


Купить Материнская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0) - по цене 8520 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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