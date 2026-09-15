Материнская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 представляет собой превосходную основу для создания сбалансированного игрового или производительного рабочего ПК без лишних затрат. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить систему среднего ценового сегмента на базе процессоров Intel Core i5 и non-K версий Core i7 12-го, 13-го или 14-го поколения. Эта плата позволяет сэкономить, используя доступную оперативную память стандарта DDR4, при этом обеспечивая полную поддержку современных видеокарт и накопителей.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит современный чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700 и обеспечивающий поддержку актуальных процессоров Intel. В отличие от старших Z-чипсетов, B760 не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту оперативной памяти, что делает его оптимальным выбором для тех, кто ценит стабильность и производительность "из коробки". Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в небольших, так и в полноразмерных корпусах, предоставляя отличную гибкость при выборе комплектующих.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что является ключевым преимуществом для экономной сборки или апгрейда с предыдущих платформ. Поддерживается двухканальный режим работы и разгон модулей до впечатляющих частот, а максимальный объем памяти может достигать 128 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных SSD - два слота M.2, оба с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку игр и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, включая массивные радиаторы для эффективного отвода тепла. Такая конфигурация обеспечивает стабильное и чистое питание для процессоров среднего уровня даже при длительных и интенсивных нагрузках, будь то игровые сессии или рабочие задачи. Питание процессора осуществляется через один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат данного класса и совместимо с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели полностью отвечает современным требованиям: здесь присутствуют как высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 2, так и классические USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5GbE LAN-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу файлов по локальной сети. Качественный звук гарантирует аудиокодек Realtek, а для любителей подсветки предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Gigabyte RGB Fusion.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания имеет 8-пиновый коннектор для питания CPU. Так как эта плата использует память DDR4, она несовместима с модулями нового стандарта DDR5. Для поддержки самых свежих процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, однако благодаря технологии Gigabyte Q-Flash Plus это можно сделать даже без установленного процессора. Эта модель не имеет встроенного модуля Wi-Fi, поэтому для беспроводного подключения к сети потребуется приобрести отдельный USB-адаптер или карту расширения PCIe.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 представляет собой превосходную основу для создания сбалансированного игрового или производительного рабочего ПК без лишних затрат. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить систему среднего ценового сегмента на базе процессоров Intel Core i5 и non-K версий Core i7 12-го, 13-го или 14-го поколения. Эта плата позволяет сэкономить, используя доступную оперативную память стандарта DDR4, при этом обеспечивая полную поддержку современных видеокарт и накопителей.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит современный чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700 и обеспечивающий поддержку актуальных процессоров Intel. В отличие от старших Z-чипсетов, B760 не поддерживает разгон процессора, но позволяет настраивать частоту оперативной памяти, что делает его оптимальным выбором для тех, кто ценит стабильность и производительность "из коробки". Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в небольших, так и в полноразмерных корпусах, предоставляя отличную гибкость при выборе комплектующих.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что является ключевым преимуществом для экономной сборки или апгрейда с предыдущих платформ. Поддерживается двухканальный режим работы и разгон модулей до впечатляющих частот, а максимальный объем памяти может достигать 128 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростных SSD - два слота M.2, оба с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносную загрузку игр и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, включая массивные радиаторы для эффективного отвода тепла. Такая конфигурация обеспечивает стабильное и чистое питание для процессоров среднего уровня даже при длительных и интенсивных нагрузках, будь то игровые сессии или рабочие задачи. Питание процессора осуществляется через один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат данного класса и совместимо с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
Набор портов на задней панели полностью отвечает современным требованиям: здесь присутствуют как высокоскоростные порты USB 3.2 Gen 2, так и классические USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5GbE LAN-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу файлов по локальной сети. Качественный звук гарантирует аудиокодек Realtek, а для любителей подсветки предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Gigabyte RGB Fusion.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш блок питания имеет 8-пиновый коннектор для питания CPU. Так как эта плата использует память DDR4, она несовместима с модулями нового стандарта DDR5. Для поддержки самых свежих процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, однако благодаря технологии Gigabyte Q-Flash Plus это можно сделать даже без установленного процессора. Эта модель не имеет встроенного модуля Wi-Fi, поэтому для беспроводного подключения к сети потребуется приобрести отдельный USB-адаптер или карту расширения PCIe.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
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