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Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634432
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
50
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-A x 4, VGA
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
920

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B650M-K представляет собой надежную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных систем, а также для игровых ПК среднего уровня, ориентированных на стабильную производительность в популярных онлайн-играх и ААА-проектах. Эта плата оптимально раскроет потенциал процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая их стабильную работу без переплаты за избыточные функции, свойственные более дорогим моделям.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем устройства является чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих процессоров Ryzen с памятью DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко разместится как в стандартных Mid-Tower, так и в более компактных корпусах. Такой формат обеспечивает достаточно места для установки производительной видеокарты и базового набора плат расширения, при этом не требуя компромиссов в ключевой функциональности.

Память и расширение

Плата готова к работе с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота DIMM для организации эффективного двухканального режима, что является ключом к высокой производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD-накопителей доступны два слота M.2, работающие по протоколу NVMe PCIe 4.0. Это позволяет создать отзывчивую систему с минимальным временем загрузки игр и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с расчетом на стабильную работу многоядерных процессоров Ryzen в штатном режиме и при автоматическом разгоне с помощью технологии Precision Boost Overdrive. Наличие радиаторов на ключевых элементах зоны VRM эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и падение производительности под нагрузкой. Для подключения питания используется стандартный 8-контактный разъем CPU, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания на рынке.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает сбалансированный набор портов для подключения периферии, включая современные высокоскоростные порты USB 3.2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое соединение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость и низкие задержки в онлайн-играх и при работе с сетевыми хранилищами. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для большинства повседневных и игровых сценариев использования.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой Asus PRIME B650M-K убедитесь, что выбранный вами процессор AMD Ryzen входит в список совместимых, и учтите, что для поддержки самых новых моделей CPU может потребоваться предварительное обновление BIOS. Эта модель не рассчитана на экстремальный ручной разгон флагманских процессоров; её сильная сторона - это стабильность "из коробки". Также убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-pin коннектором для питания CPU.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B650M-K (90MB1F60-M0EAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
50
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen1 Type-A x 4, VGA
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B650M-K представляет собой надежную и сбалансированную основу для сборки современного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания универсальных домашних и офисных систем, а также для игровых ПК среднего уровня, ориентированных на стабильную производительность в популярных онлайн-играх и ААА-проектах. Эта плата оптимально раскроет потенциал процессоров AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, обеспечивая их стабильную работу без переплаты за избыточные функции, свойственные более дорогим моделям.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем устройства является чипсет AMD B650, установленный на сокет AM5, что гарантирует поддержку актуальных и будущих процессоров Ryzen с памятью DDR5. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальным решением, которое легко разместится как в стандартных Mid-Tower, так и в более компактных корпусах. Такой формат обеспечивает достаточно места для установки производительной видеокарты и базового набора плат расширения, при этом не требуя компромиссов в ключевой функциональности.

Память и расширение

Плата готова к работе с современным стандартом оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота DIMM для организации эффективного двухканального режима, что является ключом к высокой производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых SSD-накопителей доступны два слота M.2, работающие по протоколу NVMe PCIe 4.0. Это позволяет создать отзывчивую систему с минимальным временем загрузки игр и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с расчетом на стабильную работу многоядерных процессоров Ryzen в штатном режиме и при автоматическом разгоне с помощью технологии Precision Boost Overdrive. Наличие радиаторов на ключевых элементах зоны VRM эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и падение производительности под нагрузкой. Для подключения питания используется стандартный 8-контактный разъем CPU, что делает плату совместимой с большинством качественных блоков питания на рынке.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает сбалансированный набор портов для подключения периферии, включая современные высокоскоростные порты USB 3.2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевое соединение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость и низкие задержки в онлайн-играх и при работе с сетевыми хранилищами. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для большинства повседневных и игровых сценариев использования.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой Asus PRIME B650M-K убедитесь, что выбранный вами процессор AMD Ryzen входит в список совместимых, и учтите, что для поддержки самых новых моделей CPU может потребоваться предварительное обновление BIOS. Эта модель не рассчитана на экстремальный ручной разгон флагманских процессоров; её сильная сторона - это стабильность "из коробки". Также убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX, а блок питания оснащен необходимым 8-pin коннектором для питания CPU.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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