Материнская плата Biostar B760MXC Pro

Описание

Для кого и под какие задачиМатеринская плата Biostar B760MXC Pro представляет собой сбалансированное решение для сборки современных и производительных систем на платформе Intel. Она оптимально подходит для создания игровых ПК начального и среднего уровня, способных справиться с популярными играми, а также для производительных домашних или офисных компьютеров. Плата станет надёжной основой для процессоров Intel Core i3, i5 и даже некоторых моделей i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, раскрывая их потенциал без необходимости в экстремальном разгоне.Чипсет, сокет и форм-факторВ основе платы лежит чипсет Intel B760, работающий в паре с сокетом LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 позволяет производить разгон оперативной памяти для достижения максимальной производительности, но не поддерживает разгон самого процессора, что делает его рациональным выбором для сборок с заблокированным множителем. Компактный форм-фактор Micro-ATX гарантирует совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных ATX-моделей.Память и расширениеПлата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 128 ГБ. Это позволяет создавать систему с внушительным запасом производительности и возможностью разгона модулей памяти с помощью XMP-профилей для улучшения отклика в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты расширения или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 x4 и PCIe 3.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.Питание и компоненты VRMСистема питания процессора (VRM) на Biostar B760MXC Pro спроектирована для обеспечения стабильной работы без экстремальных нагрузок и рассчитана на процессоры со стандартным уровнем энергопотребления. Она использует надёжные компоненты и получает дополнительное питание через один 8-pin коннектор, чего достаточно для стабильной подачи энергии на процессоры среднего класса. Такая конфигурация гарантирует надёжность в повседневных задачах и играх, но не предназначена для рекордов в разгоне старших моделей CPU.Подключения и дополнительные возможностиНа задней панели материнской платы расположен базовый, но функциональный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей визуального тюнинга предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент.Важные нюансы перед покупкойПеред покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён как минимум одним 8-pin коннектором для питания процессора. Важно отметить, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения совместимости с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Biostar перед сборкой.