Материнская плата Biostar B760MXC Pro
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Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716691
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
6
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
Ethernet RJ-45): 2.5Gigabit
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.12
Описание товара Материнская плата Biostar B760MXC Pro
Материнская плата Biostar B760MXC Pro представляет собой сбалансированное решение для сборки современных и производительных систем на платформе Intel. Она оптимально подходит для создания игровых ПК начального и среднего уровня, способных справиться с популярными играми, а также для производительных домашних или офисных компьютеров. Плата станет надёжной основой для процессоров Intel Core i3, i5 и даже некоторых моделей i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, раскрывая их потенциал без необходимости в экстремальном разгоне.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, работающий в паре с сокетом LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 позволяет производить разгон оперативной памяти для достижения максимальной производительности, но не поддерживает разгон самого процессора, что делает его рациональным выбором для сборок с заблокированным множителем. Компактный форм-фактор Micro-ATX гарантирует совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных ATX-моделей.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 128 ГБ. Это позволяет создавать систему с внушительным запасом производительности и возможностью разгона модулей памяти с помощью XMP-профилей для улучшения отклика в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты расширения или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 x4 и PCIe 3.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Biostar B760MXC Pro спроектирована для обеспечения стабильной работы без экстремальных нагрузок и рассчитана на процессоры со стандартным уровнем энергопотребления. Она использует надёжные компоненты и получает дополнительное питание через один 8-pin коннектор, чего достаточно для стабильной подачи энергии на процессоры среднего класса. Такая конфигурация гарантирует надёжность в повседневных задачах и играх, но не предназначена для рекордов в разгоне старших моделей CPU.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели материнской платы расположен базовый, но функциональный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей визуального тюнинга предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён как минимум одним 8-pin коннектором для питания процессора. Важно отметить, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения совместимости с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Biostar перед сборкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Бренд
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
27
Высота, см
6
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
Ethernet RJ-45): 2.5Gigabit
Страна производитель
Китай
Материнская плата Biostar B760MXC Pro представляет собой сбалансированное решение для сборки современных и производительных систем на платформе Intel. Она оптимально подходит для создания игровых ПК начального и среднего уровня, способных справиться с популярными играми, а также для производительных домашних или офисных компьютеров. Плата станет надёжной основой для процессоров Intel Core i3, i5 и даже некоторых моделей i7 12-го, 13-го и 14-го поколений, раскрывая их потенциал без необходимости в экстремальном разгоне.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, работающий в паре с сокетом LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 позволяет производить разгон оперативной памяти для достижения максимальной производительности, но не поддерживает разгон самого процессора, что делает его рациональным выбором для сборок с заблокированным множителем. Компактный форм-фактор Micro-ATX гарантирует совместимость с большинством современных корпусов, от небольших до полноразмерных ATX-моделей.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и максимальный объём до 128 ГБ. Это позволяет создавать систему с внушительным запасом производительности и возможностью разгона модулей памяти с помощью XMP-профилей для улучшения отклика в играх и приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты расширения или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0 x4 и PCIe 3.0 x1. Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Biostar B760MXC Pro спроектирована для обеспечения стабильной работы без экстремальных нагрузок и рассчитана на процессоры со стандартным уровнем энергопотребления. Она использует надёжные компоненты и получает дополнительное питание через один 8-pin коннектор, чего достаточно для стабильной подачи энергии на процессоры среднего класса. Такая конфигурация гарантирует надёжность в повседневных задачах и играх, но не предназначена для рекордов в разгоне старших моделей CPU.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели материнской платы расположен базовый, но функциональный набор портов, включающий USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для подключения периферии, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий стабильное проводное соединение. Встроенный звуковой кодек Realtek ALC897 отвечает за качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей визуального тюнинга предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата Micro-ATX, а блок питания оснащён как минимум одним 8-pin коннектором для питания процессора. Важно отметить, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения совместимости с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию прошивки на официальном сайте Biostar перед сборкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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