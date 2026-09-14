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Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700

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Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 1
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 2
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 3
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 4
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 5
Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 1
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 2
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 3
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 4
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 5
  • Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733129
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
6
Высота, см
25
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х6
Вес, г.
880

Описание товара Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700

Материнская плата MAXSUN на базе чипсета Intel B760 — компактное решение формата mATX с размерами 25 на 6 см, которое идеально впишется даже в небольшой корпус. Поддержка новейшей памяти DDR5 и два слота DIMM позволяют раскрыть высокий потенциал системы и гибко подобрать конфигурацию под свои задачи — максимальный объём памяти достигает впечатляющих 96 ГБ. Для современных накопителей доступны сразу два слота M.2, а для расширения — по одному слоту PCI-E x1 и x16. Встроенный Wi-Fi делает плату удобной для быстрого подключения к интернету без лишних проводов. Socket LGA 1700 — для современных процессоров Intel. Максимум производительности при продуманной компактности.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MAXSUN MS-B760M GAMING WIFI GANK V2, LGA1700




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
6
Высота, см
25
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MAXSUN на базе чипсета Intel B760 — компактное решение формата mATX с размерами 25 на 6 см, которое идеально впишется даже в небольшой корпус. Поддержка новейшей памяти DDR5 и два слота DIMM позволяют раскрыть высокий потенциал системы и гибко подобрать конфигурацию под свои задачи — максимальный объём памяти достигает впечатляющих 96 ГБ. Для современных накопителей доступны сразу два слота M.2, а для расширения — по одному слоту PCI-E x1 и x16. Встроенный Wi-Fi делает плату удобной для быстрого подключения к интернету без лишних проводов. Socket LGA 1700 — для современных процессоров Intel. Максимум производительности при продуманной компактности.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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