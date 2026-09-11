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Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4

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Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 1
Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 2
Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 3
Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 4
Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 5
Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 6
Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 7
Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
6 590 руб.  9 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559570
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4

Материнская плата GIGABYTE H610M H DDR4 станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H610 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 4 разъема SATAIII и 1 разъем M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров. Сетевой адаптер Realtek RTL8118 с пропускной способностью 1000 Мбит/с обеспечивает стабильную связь с Интернет. Для подключения внешних устройств предусмотрены востребованные порты и разъемы. Тщательное тестирование и надежные компоненты гарантируют высокий уровень надежности материнской платы GIGABYTE H610M H DDR4.

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610M H DDR4




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата GIGABYTE H610M H DDR4 станет надежным решением для сборки офисной рабочей станции. Она выполнена в форм-факторе Micro-ATX и содержит в своей основе чипсет Intel H610 с процессорным разъемом LGA 1700. В оснащение платы входят 2 слота под размещение до 64 ГБ оперативной памяти, 4 разъема SATAIII и 1 разъем M.2 под установку накопителей, по одному слоту расширения PCI-E x16 и PCI-E x1 для графических адаптеров. Сетевой адаптер Realtek RTL8118 с пропускной способностью 1000 Мбит/с обеспечивает стабильную связь с Интернет. Для подключения внешних устройств предусмотрены востребованные порты и разъемы. Тщательное тестирование и надежные компоненты гарантируют высокий уровень надежности материнской платы GIGABYTE H610M H DDR4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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