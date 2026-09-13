Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5
Материнская плата Gigabyte на основе чипсета Intel B760 — компактное и функциональное решение в форм-факторе mATX шириной всего 21,5 см. Она рассчитана на современные процессоры с сокетом LGA 1700 и поддерживает ультрасовременную оперативную память DDR5 с частотой до 7200 МГц, что обеспечит отличную производительность в любых задачах. Два слота для памяти позволяют установить до 128 ГБ — внушительный запас для требовательных программ и многозадачности. Слота PCI-E x1 достаточно для расширения, а версия PCI Express 4.0 даст высокую скорость обмена данными. Для звука предусмотрена схема 7.1, так что проникновенный объемный звук доступен прямо из коробки. Поддержка SLI/CrossFire отсутствует — плата оптимально подходит для мощных сборок без избыточного усложнения видеоподсистемы. Wi-Fi не предусмотрен, что подойдет тем, кто ориентирован на стабильное проводное соединение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 800 руб.1700 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M H DDR4
-
В наличииЦена 6 800 руб.1700 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H410M K 2.0
-
В наличииЦена 6 880 руб.1720 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO A620AM-B EVO
-
В наличииЦена 6 890 руб.1723 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B650M-R Socket AM5 AMD
-
В наличииЦена 6 980 руб.1745 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-E DDR4
-
В наличииЦена 7 130 руб.1783 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-K D4 (90MB1A10-M0EAY0
-
В наличииЦена 7 380 руб.1845 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-H2/M.2
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H810M H
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B840M D2H
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, c usb 2.0
Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M B760M E 2*DDR5