Описание товара Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ представляет собой практичное и экономичное решение для сборки базовых и офисных систем. Она идеально подходит для создания рабочих ПК, предназначенных для интернет-серфинга, работы с документами и мультимедиа, а также для нетребовательных домашних компьютеров. Эта плата станет надежной основой для систем на базе процессоров Intel Core i3, Pentium или Celeron с сокетом LGA1700, обеспечивая стабильную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе сокета LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, предлагая доступ к современной платформе. Хотя название модели содержит "B850", технически она использует чипсет начального уровня, сопоставимый с Intel H610, ориентированный на базовую функциональность. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-системы, что удобно при сборке в ограниченном пространстве.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено два слота DDR4, поддерживающих работу в двухканальном режиме для повышения производительности подсистемы памяти. Это позволяет установить до 64 ГБ ОЗУ с частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для офисных и домашних задач. Для установки видеокарты имеется один слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, например, звуковой или сетевой карты, - один слот PCIe 3.0 x1. Для хранения данных плата предлагает один слот M.2 (PCIe 3.0 x4 & SATA) для быстрого NVMe SSD и четыре порта SATA III для подключения традиционных жестких дисков и 2.5" SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Biostar B850MT2-E DJ имеет базовую конструкцию, рассчитанную на стабильную работу CPU с невысоким энергопотреблением. Питание на процессор подается через стандартный 8-контактный разъем, а сама подсистема VRM спроектирована для обеспечения надежной работы процессоров серий Core i3 и некоторых моделей Core i5 без разгона. Такое решение гарантирует стабильность в повседневных задачах, но не предназначено для энтузиастов и работы с мощными процессорами серий "K" или Core i7/i9.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для базового подключения периферии. Пользователю доступны порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H для стабильного проводного подключения к интернету, а также три стандартных аудиоразъема, управляемых кодеком ALC897. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, что позволяет собрать систему без дискретной видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта плата не поддерживает разгон процессора и памяти и не имеет функций для управления RGB-подсветкой. Отсутствие радиаторов на зоне VRM подразумевает, что для стабильной работы, особенно с процессорами Core i5, желательно обеспечить хорошую вентиляцию внутри корпуса. Biostar B850MT2-E DJ - это честное бюджетное решение, которое станет надежным фундаментом для простого и функционального компьютера без излишеств.