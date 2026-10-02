Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0)
Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 (модель 90MB1950-M1EAY0) — это надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Она поддерживает сокет LGA1700 и работает на базе чипсета B660, что обеспечивает широкие возможности для подключения компонентов и высокую производительность системы. Ключевые особенности: * Поддержка процессоров с сокетом LGA1700. * Наличие USB 3.2 Gen 1 для быстрой передачи данных. * Компактный форм-фактор, который позволяет разместить плату в различных корпусах. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для игр, работы или других задач.
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