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Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Чипсет
Intel B660
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634428
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
21.1
Высота, см
6
Чипсет
Intel B660
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB, 4 pin, 8 pin, LPT, HDMI, VGA, Ethernet, Audio jacks, PS/2
Размеры в упаковке, см
30х29х10
Вес, кг.
2

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0)

Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 (модель 90MB1950-M1EAY0) — это надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Она поддерживает сокет LGA1700 и работает на базе чипсета B660, что обеспечивает широкие возможности для подключения компонентов и высокую производительность системы. Ключевые особенности: * Поддержка процессоров с сокетом LGA1700. * Наличие USB 3.2 Gen 1 для быстрой передачи данных. * Компактный форм-фактор, который позволяет разместить плату в различных корпусах. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для игр, работы или других задач.



Теги товара: сокет lga1700, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B660M-K D4 (90MB1950-M1EAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
21.1
Высота, см
6
Чипсет
Intel B660
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Развернуть
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB, 4 pin, 8 pin, LPT, HDMI, VGA, Ethernet, Audio jacks, PS/2
Описание
Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4 (модель 90MB1950-M1EAY0) — это надёжное и функциональное решение для сборки современного ПК. Она поддерживает сокет LGA1700 и работает на базе чипсета B660, что обеспечивает широкие возможности для подключения компонентов и высокую производительность системы. Ключевые особенности: * Поддержка процессоров с сокетом LGA1700. * Наличие USB 3.2 Gen 1 для быстрой передачи данных. * Компактный форм-фактор, который позволяет разместить плату в различных корпусах. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто хочет собрать мощный и надёжный компьютер для игр, работы или других задач.


Теги товара: сокет lga1700, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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