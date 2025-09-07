Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 является превосходной основой для сборки современных, но при этом сбалансированных по бюджету персональных компьютеров. Она оптимально подходит для пользователей, которые хотят получить производительную систему на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколения, но при этом сэкономить, используя доступную и проверенную временем оперативную память стандарта DDR4. Эта модель станет отличным выбором для создания универсального домашнего ПК, производительной офисной машины или игрового компьютера среднего ценового сегмента, способного справиться с большинством современных игр в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 4060 или Radeon RX 7600.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 предлагает ключевые преимущества современных платформ, включая поддержку высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0, но без возможности разгона процессоров с индексом "K", что делает его практичным решением для тех, кто не планирует заниматься оверклокингом. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных корпусах ATX, так и в более компактных mATX-моделях, экономя пространство на рабочем столе без существенных компромиссов в функциональности.
Память и расширение
Плата предлагает четыре слота для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме и обеспечивает гибкость для дальнейшего апгрейда. Поддержка технологии Memory Boost и профилей XMP позволяет задействовать высокочастотные модули памяти с частотой до 4800+ МГц, раскрывая полный потенциал процессора в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительной периферии есть слоты PCIe 4.0 x1 и PCIe 3.0 x16 (работает в режиме x4). Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD-накопителей стандарта PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения троттлинга из-за перегрева.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, обеспечивающей стабильную подачу энергии даже для производительных моделей Intel Core i5 и non-K Core i7. Наличие качественных компонентов и радиаторов на цепях питания предотвращает перегрев VRM при длительных нагрузках, что критически важно для стабильности всей системы, особенно во время игр или выполнения ресурсоемких задач. Для подключения дополнительного питания процессора используется один 8-pin коннектор, которого полностью достаточно для всех совместимых CPU в штатном режиме работы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели MSI PRO B760M-P DDR4 расположен сбалансированный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 2.0 и высокоскоростные USB 3.2 Gen 1. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Подключение к сети осуществляется через гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897. Плата выполнена в строгом дизайне серии PRO и лишена встроенной RGB-подсветки, что понравится ценителям минимализма, однако на ней присутствуют разъемы для подключения внешних RGB-лент.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит учесть, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, что является ее ключевой особенностью для бюджетных сборок. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, поэтому нет смысла переплачивать за процессоры с разблокированным множителем (индекс "К"). Для обеспечения совместимости с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуется уточнить версию прошивки при покупке или на официальном сайте производителя. В целом, это надежная и функциональная плата для тех, кто ищет стабильную основу для современного ПК без переплат за энтузиастские функции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: сокет lga1700, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4 является превосходной основой для сборки современных, но при этом сбалансированных по бюджету персональных компьютеров. Она оптимально подходит для пользователей, которые хотят получить производительную систему на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколения, но при этом сэкономить, используя доступную и проверенную временем оперативную память стандарта DDR4. Эта модель станет отличным выбором для создания универсального домашнего ПК, производительной офисной машины или игрового компьютера среднего ценового сегмента, способного справиться с большинством современных игр в паре с видеокартами уровня GeForce RTX 4060 или Radeon RX 7600.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 предлагает ключевые преимущества современных платформ, включая поддержку высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0, но без возможности разгона процессоров с индексом "K", что делает его практичным решением для тех, кто не планирует заниматься оверклокингом. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать систему как в стандартных корпусах ATX, так и в более компактных mATX-моделях, экономя пространство на рабочем столе без существенных компромиссов в функциональности.
Память и расширение
Плата предлагает четыре слота для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме и обеспечивает гибкость для дальнейшего апгрейда. Поддержка технологии Memory Boost и профилей XMP позволяет задействовать высокочастотные модули памяти с частотой до 4800+ МГц, раскрывая полный потенциал процессора в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительной периферии есть слоты PCIe 4.0 x1 и PCIe 3.0 x16 (работает в режиме x4). Подсистема хранения данных включает два слота M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD-накопителей стандарта PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения троттлинга из-за перегрева.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по надежной схеме, обеспечивающей стабильную подачу энергии даже для производительных моделей Intel Core i5 и non-K Core i7. Наличие качественных компонентов и радиаторов на цепях питания предотвращает перегрев VRM при длительных нагрузках, что критически важно для стабильности всей системы, особенно во время игр или выполнения ресурсоемких задач. Для подключения дополнительного питания процессора используется один 8-pin коннектор, которого полностью достаточно для всех совместимых CPU в штатном режиме работы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели MSI PRO B760M-P DDR4 расположен сбалансированный набор портов для подключения периферии, включая несколько портов USB 2.0 и высокоскоростные USB 3.2 Gen 1. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Подключение к сети осуществляется через гигабитный Ethernet-контроллер Realtek, а за качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897. Плата выполнена в строгом дизайне серии PRO и лишена встроенной RGB-подсветки, что понравится ценителям минимализма, однако на ней присутствуют разъемы для подключения внешних RGB-лент.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой стоит учесть, что данная модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR4, что является ее ключевой особенностью для бюджетных сборок. Чипсет B760 не поддерживает разгон CPU, поэтому нет смысла переплачивать за процессоры с разблокированным множителем (индекс "К"). Для обеспечения совместимости с новейшими процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому рекомендуется уточнить версию прошивки при покупке или на официальном сайте производителя. В целом, это надежная и функциональная плата для тех, кто ищет стабильную основу для современного ПК без переплат за энтузиастские функции.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: сокет lga1700, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Все как в описании новое в работе пока не проверял. Заказ пришол быстро без проблем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
дешовенькая простая мамка, с 12400ф всё пиликает очень шустро, ценник в 4к адекватный выше уже лучше посмотреть посерьёзнее модель
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация: мать, заглушка, sata кабель, болт подставка и болт крепления для m2 ssd, инструкция. Все довольно быстро ставится, дрова подставились как в инструкции. на скрине шина видюхи 3.0, такая карта, а поддерживает 4.0
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B760M-P DDR4
Достоинства:
Комментарий:
Все как в описании новое в работе пока не проверял. Заказ пришол быстро без проблем. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
дешовенькая простая мамка, с 12400ф всё пиликает очень шустро, ценник в 4к адекватный выше уже лучше посмотреть посерьёзнее модель
Достоинства:
Комментарий:
Комплектация: мать, заглушка, sata кабель, болт подставка и болт крепления для m2 ssd, инструкция. Все довольно быстро ставится, дрова подставились как в инструкции. на скрине шина видюхи 3.0, такая карта, а поддерживает 4.0