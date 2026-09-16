Описание товара Материнская плата Gigabyte B550M DS3H R2

Материнские платы GIGABYTE B550-серии средствами технологии AMD StoreMI способны раскрыть потенциал Вашего ПК в полном объеме. Технология AMD StoreMI позволяет ускорить работу типовых устройств хранения, сокращая время загрузки данных и повышая эффективность эксплуатации дисковой подсистемы. Эта простая в применении утилита способна максимально эффективно использовать скоростные качества твердотельных накопителей в сочетании с большой емкостью, характерной для HDD-накопителей, позволяет увеличить скорость на операциях чтения/записи для типовых жестких дисков до уровня SSD-накопителей, а также существенно повысить быстродействие типовых устройств хранения данных, приближая характеристики рядовых офисных ПК к параметрам систем, ориентированных на производительность. Подсистема питания материнских плат GIGABYTE семейства Ultra Durable в составе цифрового PWM-контроллера и силовых МОП-транзисторов Low RDS (on) организована по схеме 5 + 3 фазы, обеспечивает гарантированную работоспособность процессоров AMD Ryzen™ 3-поколения и других энергоемких компонентов материнской платы, а также повышенную производительность и аппаратную масштабируемость платформы в целом. Благодаря встроенным M.2-разъемам NVMe PCIe 4.0 */ 3.0 x4 и PCIe 3.0 x2 материнские платы GIGABYTE предоставляют пользователям возможность подключать к системе твердотельные NVMe PCIe или SATA накопители (максимальная пропускная способность до 64 Гбит/с). Задействовав оба разъема M.2 можно организовать идеальное высокоскоростное хранилище данных, в том числе, средствами доступного RAID-массива. Функционал сетевого контроллера Realtek Gigabit LAN работает совместно с приложением для управления трафиком, которое помогает снизить задержки в сети а также минимальное время выполнения процедуры проверки соединения (команда ping), с целью обеспечить максимально быстрый отклик системы в условиях сильно загруженной локальной сетевой среды. HDMI™ 2.1 – это мультимедийный интерфейс высокой четкости, обратно совместимый с версиями HDMI 2.0/ 1.4, который обеспечивает одновременную передачу средствами одного кабеля видеосигнала со скоростью до 48 Гбит/с (вдвое быстрее интерфейса предыдущего поколения). Средствами интерфейса можно одновременно передавать несколько видеопотоков в оригинальном для кинематографа формате 21: 9 (в указанном соотношении сторон снимается большинство фильмов), поддерживаются технологии Full HDR и HDCP 2.3 и обеспечивается наилучшее визуальное восприятие медиаконтента. Функциональные возможности приложения RGB Fusion 2.0 на материнских платах GIGABYTE B550-серии, применительно к адресуемым светодиодным линейкам, раскрываются в полном объеме. С помощью фирменного приложения RGB Fusion 2.0 можно выбирать режимы и управлять подсветкой ПК, реализованной средствами встроенных RGB- и внешних адресуемых светодиодных RGB-линеек*. Возможность выбора цветовой гаммы и активации готовых шаблонов в RGB Fusion 2.0 присутствовала и ранее, теперь существенно переработана опция управления линейками с адресуемыми светодиодами. Для каждого светодиода такой линейки можно задействовать цифровую адресацию, что позволяет получить в итоге уникальную цветовую палитру свечения, формировать стили и новые оригинальные варианты подсветки.