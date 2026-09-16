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Материнская плата Gigabyte B840M D2H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B840M D2H

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Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 1
Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 2
Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 3
Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 4
Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B840M D2H - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Gigabyte B840M D2H
7 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х6
Вес, г.
960

Описание товара Материнская плата Gigabyte B840M D2H

Материнская плата Gigabyte формата mATX — компактное решение с размерами всего 24,4?24,4 см, идеально подходит для тех, кто ценит пространство без ущерба для возможностей. Два слота памяти DDR5 с поддержкой до впечатляющих 128 ГБ и частотой до 7600 МГц — настоящий пропуск в мир высокой производительности и быстрой работы современных приложений. Для хранения — сразу два слота M.2, что даёт широкий простор для создания быстрых и ёмких конфигураций. Основана на современном чипсете AMD B840 и подходит для процессоров с сокетом AM5. Слоты PCI Express 4.0 обеспечивают отличное взаимодействие с современными комплектующими. Отличный выбор для мощных домашних и рабочих систем без излишеств.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B840M D2H




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата mATX — компактное решение с размерами всего 24,4?24,4 см, идеально подходит для тех, кто ценит пространство без ущерба для возможностей. Два слота памяти DDR5 с поддержкой до впечатляющих 128 ГБ и частотой до 7600 МГц — настоящий пропуск в мир высокой производительности и быстрой работы современных приложений. Для хранения — сразу два слота M.2, что даёт широкий простор для создания быстрых и ёмких конфигураций. Основана на современном чипсете AMD B840 и подходит для процессоров с сокетом AM5. Слоты PCI Express 4.0 обеспечивают отличное взаимодействие с современными комплектующими. Отличный выбор для мощных домашних и рабочих систем без излишеств.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte B840M D2H - купить по цене 7700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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