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Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4

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Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 7
Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661837
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, ethernet,5xUSB 5Gbps Type-A, 6x USB 2.0 type A, 3хАудио Джек, 1xCOM порт, 1xS/PDIF
Размеры в упаковке, см
28х27х6
Вес, г.
920

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4

Материнская плата



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760M-R D4




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, ethernet,5xUSB 5Gbps Type-A, 6x USB 2.0 type A, 3хАудио Джек, 1xCOM порт, 1xS/PDIF
Описание
Материнская плата


Теги товара: micro-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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