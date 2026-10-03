Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-K ARGB//LGA1700 H610 U32 GEN 1 M.2 AURA MB (90MB1G90-M0EAY0)
Базирующаяся на отличающемся безупречной стабильностью работы чипсете Intel H610 материнская плата ASUS PRIME H610M-K рассчитана на сборку компьютера офисного класса. Такая система ориентирована на решение рабочих задач, в том числе – дома. Компьютер может быть компактным: плата соответствует форм-фактору Micro-ATX. Высота и ширина устройства равны 234 и 203 мм соответственно. Плата оснащена сокетом LGA 1700. Модель поддерживает процессоры с ядрами Alder Lake и Raptor Lake. Материнская плата ASUS PRIME H610M-K рассчитана на установку до 96 ГБ оперативной памяти DDR5. Такой объем ОЗУ достаточен для удовлетворения потребностей подавляющего большинства владельцев стационарных ПК. Слотов расширения 1 – PCI-E x16 и PCI-E x1. Ничто не мешает пользователю установить производительную видеокарту. Единственный разъем M.2 подходит для монтажа скоростного твердотельного накопителя, поддерживающего интерфейс NVMe. Совместимые форм-факторы SSD – 2242, 2260 и 2280. Базовое оснащение платы типично: оно представлено звуковым адаптером формата 7.1 и гигабитным сетевым адаптером.
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