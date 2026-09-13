Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H410M K 2.0
Материнская плата Gigabyte с чипсетом Intel Q470 — это высококачественное решение для создания мощного и надежного компьютера, идеально подходящее как для профессиональных задач, так и для домашних нужд. Эта модель выполнена в компактном форм-факторе mATX, что делает ее отличным выбором для сборки систем, где важно эффективное использование пространства. Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти DDR4 с возможностью установки до 64 ГБ, поддерживая максимальную частоту памяти до 2933 МГц. Это позволяет обеспечить высокую скорость обработки данных и стабильную работу системы в многозадачных режимах. Материнская плата оборудована разъемом LGA 1200, подходящим для процессоров Intel соответствующего поколения. Звуковая схема 7.1 обеспечивает качественное и насыщенное звучание, делая работу с мультимедийным контентом более комфортной. Для расширения функциональности предусмотрен один слот PCI-E x16, что позволяет установить мощную видеокарту или другие устройства, улучшая производительность системы. Также на плате имеются два разъема SATA для подключения жестких дисков и один слот M.2 для установки твердотельного накопителя, что обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных. Габариты материнской платы составляют 18,5 см в ширину и 22,6 см в высоту, что позволяет легко интегрировать ее в большинство корпусов. Производство этой модели осуществляется в Китае, что гарантирует соблюдение высоких стандартов качества и надежности от бренда Gigabyte.
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