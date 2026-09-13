Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5
MSI выпускает материнские платы для тех, кто ценит производительность без компромиссов. Эта модель в форм-факторе ATX оснащена четырьмя слотами под память DDR5 — можно установить до 256 ГБ памяти с впечатляющей частотой до 8000 МГц. Такой запас подходит как для тяжёлых рабочих задач, так и для гейминга нового поколения на платформе AMD B840 с сокетом AM5. Встроенный модуль Wi-Fi избавит от лишних проводов и ограничений по размещению. Для расширения доступны современные слоты PCI Express 4.0, что позволит собрать мощную рабочую станцию или игровой ПК. Поддержка объёмного звука 7.1 делает эту плату хорошим выбором, если вы хотите создавать атмосферу полноценного кинотеатра или получать максимальное погружение в игры. Универсальный форм-фактор DIMM и отказ от SLI/CrossFire говорят о том, что плата идеально подойдёт для современных сборок на одной мощной видеокарте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 380 руб.1845 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-P 4 DDR5
-
В наличииЦена 7 460 руб.1865 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B650M S2H, Socket AM5, 2xDDR5-5200
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-H2/M.2
-
В наличииЦена 7 630 руб.1908 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H810M H
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B840M D2H
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH Socket AM4
-
В наличииЦена 8 070 руб.2018 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B760M-HDV/M.2 D4 (90-MXBL40-A0UAYZ)
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-P DDR4
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550M DS3H R2
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-K D4 (90MB1DS0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M GAMING DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B850M-K Socket AM5 AMD
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5