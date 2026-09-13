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Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5

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Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 1
Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 2
Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 3
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Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 5
Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 6
Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 7
Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 8
Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 9
Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 1
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 2
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 3
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 4
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 5
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 6
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 7
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 8
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 9
  • Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714176
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х30х10
Вес, г.
5

Описание товара Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5

MSI выпускает материнские платы для тех, кто ценит производительность без компромиссов. Эта модель в форм-факторе ATX оснащена четырьмя слотами под память DDR5 — можно установить до 256 ГБ памяти с впечатляющей частотой до 8000 МГц. Такой запас подходит как для тяжёлых рабочих задач, так и для гейминга нового поколения на платформе AMD B840 с сокетом AM5. Встроенный модуль Wi-Fi избавит от лишних проводов и ограничений по размещению. Для расширения доступны современные слоты PCI Express 4.0, что позволит собрать мощную рабочую станцию или игровой ПК. Поддержка объёмного звука 7.1 делает эту плату хорошим выбором, если вы хотите создавать атмосферу полноценного кинотеатра или получать максимальное погружение в игры. Универсальный форм-фактор DIMM и отказ от SLI/CrossFire говорят о том, что плата идеально подойдёт для современных сборок на одной мощной видеокарте.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
MSI выпускает материнские платы для тех, кто ценит производительность без компромиссов. Эта модель в форм-факторе ATX оснащена четырьмя слотами под память DDR5 — можно установить до 256 ГБ памяти с впечатляющей частотой до 8000 МГц. Такой запас подходит как для тяжёлых рабочих задач, так и для гейминга нового поколения на платформе AMD B840 с сокетом AM5. Встроенный модуль Wi-Fi избавит от лишних проводов и ограничений по размещению. Для расширения доступны современные слоты PCI Express 4.0, что позволит собрать мощную рабочую станцию или игровой ПК. Поддержка объёмного звука 7.1 делает эту плату хорошим выбором, если вы хотите создавать атмосферу полноценного кинотеатра или получать максимальное погружение в игры. Универсальный форм-фактор DIMM и отказ от SLI/CrossFire говорят о том, что плата идеально подойдёт для современных сборок на одной мощной видеокарте.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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