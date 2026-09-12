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Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB)

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Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 1
Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 2
Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 3
Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 4
Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661573
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB)

Материнская плата ASUS PRIME B550M-K ARGB подходит для создания компактного системного блока, одним из основных компонентов которого будет процессор AMD AM4. Плата управляется чипсетом AMD B550. Модель соответствует форм-фактору Micro-ATX. Плата ASUS PRIME B550M-K ARGB располагает 2 слотами DDR4. Многие пользователи по достоинству оценят возможность монтажа до 64 ГБ памяти. Слотов расширения – 4. Слот PCI-E x16 подходит для монтажа видеоадаптера. Если же вы воспользуетесь процессором со встроенным видеоядром, для вывода изображения можно будет задействовать порты DP, HDMI. За сетевые взаимодействия отвечает гигабитный адаптер Realtek. Звуковой чипсет – Realtek. Формат звука – 7.1. Комплектация платы стандартна: в нее входят документация, заглушка и 2 кабеля SATA.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS PRIME B550M-K ARGB подходит для создания компактного системного блока, одним из основных компонентов которого будет процессор AMD AM4. Плата управляется чипсетом AMD B550. Модель соответствует форм-фактору Micro-ATX. Плата ASUS PRIME B550M-K ARGB располагает 2 слотами DDR4. Многие пользователи по достоинству оценят возможность монтажа до 64 ГБ памяти. Слотов расширения – 4. Слот PCI-E x16 подходит для монтажа видеоадаптера. Если же вы воспользуетесь процессором со встроенным видеоядром, для вывода изображения можно будет задействовать порты DP, HDMI. За сетевые взаимодействия отвечает гигабитный адаптер Realtek. Звуковой чипсет – Realtek. Формат звука – 7.1. Комплектация платы стандартна: в нее входят документация, заглушка и 2 кабеля SATA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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