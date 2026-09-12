Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Prime B550M-K ARGB (PRIME B550M-K ARGB)
Материнская плата ASUS PRIME B550M-K ARGB подходит для создания компактного системного блока, одним из основных компонентов которого будет процессор AMD AM4. Плата управляется чипсетом AMD B550. Модель соответствует форм-фактору Micro-ATX. Плата ASUS PRIME B550M-K ARGB располагает 2 слотами DDR4. Многие пользователи по достоинству оценят возможность монтажа до 64 ГБ памяти. Слотов расширения – 4. Слот PCI-E x16 подходит для монтажа видеоадаптера. Если же вы воспользуетесь процессором со встроенным видеоядром, для вывода изображения можно будет задействовать порты DP, HDMI. За сетевые взаимодействия отвечает гигабитный адаптер Realtek. Звуковой чипсет – Realtek. Формат звука – 7.1. Комплектация платы стандартна: в нее входят документация, заглушка и 2 кабеля SATA.
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