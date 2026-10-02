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Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643766
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0)

Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI – модель с высокой производительностью и надежностью. Она подходит для сборки офисного или домашнего ПК. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, плата помогает сэкономить пространство внутри системного блока. ASUS PRIME H610M-A поддерживает совместную работу с процессором Intel в исполнении LGA 1700. Функционал модели предусматривает установку двух модулей DDR5, слот расширения PCI-E x16, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. Материнская плата оборудована сетевым адаптером с пропускной способностью 1 Гбит/с и модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. На панели ввода/вывода расположены разъемы USB, DisplayPort, HDMI, VGA, аудио для периферийных устройств.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-A WIFI (90MB1G00-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI – модель с высокой производительностью и надежностью. Она подходит для сборки офисного или домашнего ПК. Выполненная в компактном форм-факторе Micro-ATX, плата помогает сэкономить пространство внутри системного блока. ASUS PRIME H610M-A поддерживает совместную работу с процессором Intel в исполнении LGA 1700. Функционал модели предусматривает установку двух модулей DDR5, слот расширения PCI-E x16, 2 разъема M.2 и 4 слота SATA для запоминающих устройств. Материнская плата оборудована сетевым адаптером с пропускной способностью 1 Гбит/с и модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi/Bluetooth. На панели ввода/вывода расположены разъемы USB, DisplayPort, HDMI, VGA, аудио для периферийных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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