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Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC)

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Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H610
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643765
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, DisplayPort, VGA, HDMI, Ethernet, аудиоразъемы, PS/2 для клавиатуры/мыши, S/PDIF, COM
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
880

Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC)

Материнская плата



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME H610M-E-CSM (90MB1G10-M0EAYC)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
21.1
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel H610
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
96
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, DisplayPort, VGA, HDMI, Ethernet, аудиоразъемы, PS/2 для клавиатуры/мыши, S/PDIF, COM
Описание
Материнская плата


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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