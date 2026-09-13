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Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE

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Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 1
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 2
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 3
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 4
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 5
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 6
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 7
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 8
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 9
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 10
Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716697
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.45

Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE

Материнская плата Gigabyte представляет собой высококачественное решение для создания мощной и надежной системы. Это изделие, произведенное в Китае, соответствует всем современным требованиям к производительности и долговечности. Главные характеристики материнской платы включают в себя габариты 30,5 см на 24,4 см, что соответствует форм-фактору ATX. Она оснащена чипсетом AMD B550 и поддерживает процессоры с сокетом AM4, обеспечивая отличную совместимость с широким спектром процессоров AMD. Память является важной частью любой системы, и эта плата поддерживает до 128 ГБ DDR4 оперативной памяти через 4 слота DIMM. Максимальная частота памяти составляет впечатляющие 3200 МГц, что позволяет значительно ускорить работу системы и улучшить отклик в приложениях. Для экстремальной графики и вычислительных задач предусмотрено 5 слотов PCI-E x16, работающих по стандарту версии 4.0, что делает эту плату отличным выбором для установки нескольких видеокарт или других периферийных устройств. Хранение данных обеспечивается четырьмя разъемами SATA и двумя слотами M.2, которые поддерживают высокоскоростные твердотельные накопители, обеспечивая быстрый доступ к данным. Материнская плата Gigabyte — это надежное и производительное решение для сборки как игровых систем, так и рабочих станций, предоставляя широкие возможности для апгрейда и модернизации.



Теги товара: atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
5
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte представляет собой высококачественное решение для создания мощной и надежной системы. Это изделие, произведенное в Китае, соответствует всем современным требованиям к производительности и долговечности. Главные характеристики материнской платы включают в себя габариты 30,5 см на 24,4 см, что соответствует форм-фактору ATX. Она оснащена чипсетом AMD B550 и поддерживает процессоры с сокетом AM4, обеспечивая отличную совместимость с широким спектром процессоров AMD. Память является важной частью любой системы, и эта плата поддерживает до 128 ГБ DDR4 оперативной памяти через 4 слота DIMM. Максимальная частота памяти составляет впечатляющие 3200 МГц, что позволяет значительно ускорить работу системы и улучшить отклик в приложениях. Для экстремальной графики и вычислительных задач предусмотрено 5 слотов PCI-E x16, работающих по стандарту версии 4.0, что делает эту плату отличным выбором для установки нескольких видеокарт или других периферийных устройств. Хранение данных обеспечивается четырьмя разъемами SATA и двумя слотами M.2, которые поддерживают высокоскоростные твердотельные накопители, обеспечивая быстрый доступ к данным. Материнская плата Gigabyte — это надежное и производительное решение для сборки как игровых систем, так и рабочих станций, предоставляя широкие возможности для апгрейда и модернизации.


Теги товара: atx, сокет am4, с m.2
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Отзывы


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