Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 EAGLE
Материнская плата Gigabyte представляет собой высококачественное решение для создания мощной и надежной системы. Это изделие, произведенное в Китае, соответствует всем современным требованиям к производительности и долговечности. Главные характеристики материнской платы включают в себя габариты 30,5 см на 24,4 см, что соответствует форм-фактору ATX. Она оснащена чипсетом AMD B550 и поддерживает процессоры с сокетом AM4, обеспечивая отличную совместимость с широким спектром процессоров AMD. Память является важной частью любой системы, и эта плата поддерживает до 128 ГБ DDR4 оперативной памяти через 4 слота DIMM. Максимальная частота памяти составляет впечатляющие 3200 МГц, что позволяет значительно ускорить работу системы и улучшить отклик в приложениях. Для экстремальной графики и вычислительных задач предусмотрено 5 слотов PCI-E x16, работающих по стандарту версии 4.0, что делает эту плату отличным выбором для установки нескольких видеокарт или других периферийных устройств. Хранение данных обеспечивается четырьмя разъемами SATA и двумя слотами M.2, которые поддерживают высокоскоростные твердотельные накопители, обеспечивая быстрый доступ к данным. Материнская плата Gigabyte — это надежное и производительное решение для сборки как игровых систем, так и рабочих станций, предоставляя широкие возможности для апгрейда и модернизации.
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