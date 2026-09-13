Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5
**Материнская плата ASUS PRIME A620AM-K** — надёжное и производительное решение для сборки современного ПК. **Почему стоит выбрать ASUS PRIME A620AM-K?** * **Совместимость с процессорами AM5:** плата поддерживает современные процессоры, что позволяет создать мощный и производительный компьютер. * **Форм-фактор mATX:** компактная плата идеально подойдёт для небольших корпусов, сохраняя при этом широкие возможности для сборки. * **Поддержка памяти DDR5:** используйте новейшие модули памяти для повышения производительности системы. * **Слоты расширения:** наличие слота PCI Express x16 и PCI Express x1 позволяет установить необходимые расширения и улучшить функциональность ПК. * **Поддержка M.2:** подключите высокоскоростные SSD-накопители для быстрой работы системы и загрузки приложений. * **Видеовыходы HDMI и VGA:** возможность подключения различных типов мониторов для удобства использования. * **Встроенный сетевой адаптер (GLAN):** обеспечьте стабильное подключение к сети без дополнительных адаптеров. С материнской платой ASUS PRIME A620AM-K вы получите надёжную основу для сборки ПК, который будет отвечать вашим требованиям к производительности и функциональности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 400 руб.2350 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-D DDR5 (90MB1G80-M0EAY0)
-
В наличииЦена 9 540 руб.2385 руб. в СплитМатеринская плата Asus Prime H610M-D D4
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H510M-K R2.0
-
В наличииЦена 9 700 руб.2425 руб. в СплитМатеринская плата MSI B550M PRO-VDH WIFI
-
В наличииЦена 9 700 руб.2425 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B550 GAMING X V2 Socket AM4
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B650M-P
-
В наличииЦена 9 810 руб.2453 руб. в СплитМатеринская плата Asrock B550M PRO4
-
В наличииЦена 10 020 руб.2505 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H GEN5 4*DDR5
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE B760 DS3H LGA1700 ATX (B760 DS3H DDR4...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B850M D3HP
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M DS3H AX DDR4 Soc-1700
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte H610I 2*DDR5
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime A620AM-K AM5