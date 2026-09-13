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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4

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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 5
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 6
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Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 8
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 9
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 10
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 11
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 12
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 13
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
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  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716709
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, г.
979

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 является превосходной основой для создания сбалансированных и производительных ПК среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для сборки игровых систем, рассчитанных на комфортную игру в современные проекты с процессорами Intel Core i5 или неразгоняемыми Core i7 и видеокартами уровня GeForce RTX 4060. Также эта плата станет надежным выбором для рабочего компьютера, предназначенного для программирования, обработки фотографий и несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильность и достаточный функционал без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, которое можно разместить как в стандартных корпусах Mid-Tower, так и в более компактных сборках. Важно отметить, что чипсет B760 не поддерживает разгон центрального процессора, но позволяет осуществлять разгон оперативной памяти с помощью XMP-профилей для повышения её производительности.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в эффективном двухканальном режиме и сэкономить на сборке, если вы переходите с предыдущей платформы. Для установки современной видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16. Наличие двух слотов M.2 для NVMe-накопителей, работающих по шине PCIe 4.0, обеспечивает сверхбыструю загрузку операционной системы и приложений, что является значительным преимуществом для любой производительной системы.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что гарантирует стабильную подачу энергии для процессоров Intel Core i5 и младших моделей Core i7 без разгона. Питание CPU осуществляется через один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для целевых процессоров. Такая подсистема питания обеспечивает надежную и холодную работу даже под продолжительными нагрузками в играх или ресурсоемких задачах, предотвращая падение производительности из-за перегрева.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного пользователя: порты USB 2.0 для периферии, а также более быстрые USB 3.2 Gen 1. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены цифровые видеовыходы HDMI и DisplayPort, а за звук отвечает аудиокодек от Realtek.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX. Для использования с процессорами Intel Core 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, актуальную версию которой можно найти на официальном сайте Gigabyte. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и не раскроет весь потенциал топовых процессоров с индексом "K", для которых лучше подойдут платы на чипсете Z790. Она является отличным выбором для тех, кто ищет надежность и хороший функционал за разумную цену.



Теги товара: micro-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 является превосходной основой для создания сбалансированных и производительных ПК среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для сборки игровых систем, рассчитанных на комфортную игру в современные проекты с процессорами Intel Core i5 или неразгоняемыми Core i7 и видеокартами уровня GeForce RTX 4060. Также эта плата станет надежным выбором для рабочего компьютера, предназначенного для программирования, обработки фотографий и несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильность и достаточный функционал без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, которое можно разместить как в стандартных корпусах Mid-Tower, так и в более компактных сборках. Важно отметить, что чипсет B760 не поддерживает разгон центрального процессора, но позволяет осуществлять разгон оперативной памяти с помощью XMP-профилей для повышения её производительности.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в эффективном двухканальном режиме и сэкономить на сборке, если вы переходите с предыдущей платформы. Для установки современной видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16. Наличие двух слотов M.2 для NVMe-накопителей, работающих по шине PCIe 4.0, обеспечивает сверхбыструю загрузку операционной системы и приложений, что является значительным преимуществом для любой производительной системы.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что гарантирует стабильную подачу энергии для процессоров Intel Core i5 и младших моделей Core i7 без разгона. Питание CPU осуществляется через один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для целевых процессоров. Такая подсистема питания обеспечивает надежную и холодную работу даже под продолжительными нагрузками в играх или ресурсоемких задачах, предотвращая падение производительности из-за перегрева.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного пользователя: порты USB 2.0 для периферии, а также более быстрые USB 3.2 Gen 1. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены цифровые видеовыходы HDMI и DisplayPort, а за звук отвечает аудиокодек от Realtek.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX. Для использования с процессорами Intel Core 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, актуальную версию которой можно найти на официальном сайте Gigabyte. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и не раскроет весь потенциал топовых процессоров с индексом "K", для которых лучше подойдут платы на чипсете Z790. Она является отличным выбором для тех, кто ищет надежность и хороший функционал за разумную цену.



Теги товара: micro-atx, с m.2
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